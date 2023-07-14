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郭台銘批民進黨令台產業陷困局 陳建仁：與現實有落差

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長陳建仁今出席「112年民間參與公共建設招商大會暨頒獎典禮」，會前針對鴻海創辦人郭台銘昨日批民進黨政府讓台灣產業面臨極大的困局，回應郭對台灣的認知與現實有所落差。記者屈彥辰／攝影
行政院長陳建仁今出席「112年民間參與公共建設招商大會暨頒獎典禮」，會前針對鴻海創辦人郭台銘昨日批民進黨政府讓台灣產業面臨極大的困局，回應郭對台灣的認知與現實有所落差。記者屈彥辰／攝影

行政院長陳建仁今出席「112年民間參與公共建設招商大會暨頒獎典禮」，會前針對鴻海創辦人郭台銘昨日批民進黨政府讓台灣產業面臨極大的困局，回應郭對台灣的認知與現實有所落差，提到至今年底，三大投資台灣方案的（累積投資金額）將達2.2兆。

陳建仁說，謝謝郭董事長對於台灣的各項付出，但是他對於台灣的認知似與現實的狀況有所落差，台灣的經濟發展近年來相當亮麗，雖然經過了中美貿易戰、烏俄戰爭以及COVID-19的挑戰，但台灣的經濟表現相當亮麗，三大投資台灣方案已經突破了兩兆，到今年年底會達到2.2兆，且台灣從2020年到2022年的累積經濟成長率是全球第一，台灣對全球出口的成長率在這七年來增加了70%，達到4794億。

陳建仁提到，由於政府嚴守財政紀律，所以近幾年都有很好的稅淨剩餘，近五年來的稅淨剩餘都超過了1000億，在2022年高達將近5000億，這也就是為什麼有相關的經費普發現金6000元，且補貼健保、勞保以及台電，還能對學貸、房貸多很多的幫助。

陳建仁總結，希望郭董事長了解這些事實以後，能夠跟政府一起努力，把台灣建設得更溫暖堅韌。

陳建仁 成長率 郭台銘

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