首枚自製氣象衛星9月升空 陳揆：關鍵元件自製率82%

行政院長陳建仁今（14）日陪同蔡總統出席「國家太空中心獵風者衛星（TRITON）起運典禮」時表示，獵風者是台灣第一枚自製氣象衛星，也是我國第三期國家太空科技發展長程計畫中發射的首枚衛星，關鍵元件自製率達82%，未來預期將應用在氣象預報、科學研究及元件技術驗證上，也將促使台灣與國際接軌時，具備更多經驗交流及拓展合作的能量。

陳建仁指出，自1957年人類首度發射人造衛星到太空，66年來，衛星科技已廣泛運用於通訊、遙測、導航、氣象、科學等領域，對社會與民生的影響無遠弗屆。

陳建仁表示，台灣自1991年開始執行第一期及第二期國家太空科技發展長程計畫，除成功執行福爾摩沙衛星一、二、三、五、七號計畫，奠定我國自主發展衛星科技的基礎外，也培養許多優秀的太空工程師與團隊，進一步厚植國家太空科技發展良好根基，提升我國太空科技發展能量；政府也於2019年啟動第三期計畫，持續推動太空探索與創新計畫，並透過公私協力，培植太空人才，提升產業的量能。

陳建仁表示，隨著國際太空經濟萌芽，為規範太空活動、促進太空產業發展，我國於去 (2022) 年1月20日實施《太空發展法》，並於今 (2023) 年將「國家太空中心」改制升格為行政法人，專責推動各項專業太空活動及業務，而該中心改制後的英文名稱也由National Space Organization（簡稱NSPO）改為Taiwan Space Agency（簡稱TASA）。

陳建仁指出，今日從國家太空中心起運，準備送往法屬圭亞那發射的獵風者衛星，是臺灣第一枚自製氣象衛星，也是第三期國家太空科技發展長程計畫中發射的第一枚衛星，可說是為第三期計畫打頭陣。院長補充說道，國際上自製率超過35%，即符合一般原產地規則，可標示為該國自產，而獵風者衛星的關鍵元件自製率達82%，顯見國家太空中心團隊相當用心投入研發，非常了不起。未來，獵風者衛星預期將可應用在氣象預報、科學研究及元件技術驗證上，帶給台灣非常豐碩的成果，也將促使台灣在與歐美等國際產業接軌時，具備更多經驗交流及拓展合作的能量，進一步彰顯臺灣具有自製高階氣象衛星的能力。

陳建仁提及他擔任副總統時，曾在2018年主持總統府「福衛系列衛星特展」開展儀式，介紹過台美合作的氣象衛星群－福衛三號，該衛星也在國際上享有「太空中最精準溫度計」的美譽。目前福衛三號已除役，由福衛七號接手，而此枚獵風者衛星預計今年9月發射升空，未來將接續福三、福七的任務，值得期待。

陳建仁感謝蔡總統的領導與前院長蘇貞昌在行政院長任內對台灣發展太空科技的大力支持，使太空產業發展能有今日成果，同時他也感謝每一位曾經為獵風者衛星付出心力的貴賓，祝福獵風者衛星旅途順暢，如期抵達發射場。期待獵風者升空後，進一步驗證我國衛星設計製造能力，帶領台灣邁向國際太空科技與經濟的發展，也期盼未來的數據應用，精進台灣的氣象預報及科學研究，帶來卓越的貢獻。