獵風者衛星將升空 助台灣成關鍵氣象資料輸出國

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」今天起運，預計9月升空，國家太空中心主任吳宗信表示，期待獵風者每天提供近7萬筆數據，強化科學研究、氣象預測的資料量，與福衛七號並肩作戰，讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國。

獵風者衛星（TRITON）今天自國家太空中心起運往法屬圭亞那，預計9月自圭亞那太空中心搭乘亞利安公司（Arianespace）的Vega火箭升空；總統蔡英文、行政院長陳建仁、國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信等人今天出席起運典禮，見證「台灣製造」將「飛向太空」的重要里程碑。

陳建仁致詞時表示，獵風者衛星的酬載儀器，是學研界共同研發的心血結晶，衛星本體更由超過20家廠商共同合作，打造過程帶領國內相關產業跨入太空領域，意義非凡。

陳建仁指出，獵風者衛星台灣自製率達到約83%，事實上，世界上大多是35%就可稱自製衛星，顯見台灣國家太空中心團隊實在很了不起。

吳政忠則表示，太空科技發展快速、太空經濟已成形，並帶動台灣太空產業鏈，其中在地面設備部分，2020年至2025年相關產值預估可增加新台幣800億元，總產值將可達到3000億元。

吳政忠指出，以2022年來說，成長幅度更超過20%，大幅優於全球市場幅度0.3%；國家太空中心今年改制為行政法人，除原先的研發任務，更肩負產業推動與人才培育使命，國科會將持續在府院支持下，與國家太空中心從不同層面推動產業升級。

吳宗信表示，獵風者跟福衛五號的關鍵元件相比，重量更輕、體積更小、效能更佳，這要感謝台灣強大的產業跟公部門、學界齊心協力合作，而獵風者被稱為新時代氣象衛星，因為主要的酬載「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R） 資料應用是過去10年才出現的科學研究。

吳宗信指出，獵風者順利升空後，期待它每天能提供接近7萬筆數據，最重要的是，它可以在劇烈天氣、比如颱風生成初期，就得以進行觀測，以提早知道會不會發生，進而強化科學研究跟氣象預測的資料量，同時會增加預測品質，守護台灣寶貴家園。

他表示，深深地期待，現在台美合作的福衛七號、總共有6顆氣象衛星，再加上即將升空的獵風者，能讓台灣在未來成為國際上非常重要的氣象資料輸出國。

獵風者衛星計畫2014年啟動，歷經8年多努力，終於走到起運重要關卡，吳宗信感性地說，從設計、製造，進入測試，「就像在扶養一個孩子」，從嬰兒被父母拉拔長大，雖然經過很多挑戰，但幸好有很多親戚朋友幫助，今天孩子要去「外地」讀書，縱然不捨，但仍滿懷期待，希望獵風者可以替全世界氣象、科學界作出重要貢獻，帶來價值。