央行貨幣政策牽動市場 多元收益策略掌握契機

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，六月數據顯示，失業金申請、卡車運輸兩指標維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線均維持在「衰退」的紅燈，整體美國經濟儀表板燈號也維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林證券投顧表示，展望七月，股市盤勢將持續受到主要央行貨幣政策走向及企業財報等消息面牽動，建議掌握FIT策略來度過市場波動期：(1)靈活操作(Flexible)：首選美國穩定月收益平衡型基金，讓經理團隊動態調整股債比重及產業配置，爭取多元收益並網羅類股輪動契機；(2)優質收益(Income)：著眼殖利率攀高再度墊高固定收益資產投資吸引力，但高利率及銀行收緊銀行將牽動違約率攀升，建議透過精選收益複合債券型基金及美元短期票券型基金，爭取債券收益機會；(3)轉型商機(Transformation)：建議採取逢震盪擇優布局或以定期定額方式介入，看好數位轉型(同時涵蓋雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金)、脫碳轉型(氣候變遷/基礎建設)及經濟轉型(亞洲小型股/印度/日本)三大商機。

凱利投資衰退風險儀表板：衰退可能性仍高，但AI題材可能帶來緩衝

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，基於衰退風險儀表板，我們仍認為美國經濟將在2023年稍晚時走向衰退。歷史上看，過去有多次經濟衰退最初都類似於滾動式產業衰退，住房、耐久財等經濟部門通常會在經濟衰退之前萎縮，而非耐久財、服務等循環性較小的領域則在經濟衰退開始後才會陷入萎縮。

傑佛瑞．修茲也分析，儘管市場通常具有前瞻性，但並非每次都正確，二戰以來股市在經濟衰退前6個月內有42%時間出現正報酬，而在衰退前3個月內有25%時間出現正報酬，此兩段期間報酬通常都很低迷，換言之，積極的股價並不能阻止經濟陷入衰退，不過，若股市確實走低，人工智慧(AI)將是一個未知因素，儘管部分人士認為這是網路泡沫的重演，但估值仍遠低於當時，而且目前的企業獲利能力已經高得多，股東權益報酬率也更高，將帶來緩衝。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，我們將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，我們不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，美國勞動市場仍緊俏、通膨也還在聯準會目標之上，預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間，與市場預期的很快轉向降息看法存有差異。考量殖利率可能會有些攀揚，看好短天期投資級債和美國公債於利率處於高檔階段的表現，然而在金融借貸條件轉嚴以及高利率成本下，預期將不利於景氣和企業獲利，因此須嚴選持債，挑選具有較佳資本結構、流動性佳以及對升息敏感度低的發行企業。