經部：嚴謹制定綠能發展區 為能源用地白皮書規劃指引

對於環團呼籲暫緩設置綠能專區一事，經濟部表示，相關法規都經過內政部、經濟部及農委會等跨部會協商討論，目前內政部主管的非都市土地使用管制規則修正內容雖已預告完成，後續仍要就各界意見，與經濟部及農委會共同審議評估研議，且經濟部也有審查作業要點等法制作業要進行，會持續徵詢各界意見。

經濟部強調，綠能發展區在不影響農業發展的情況下，透過非都容許的方式開放設置光電，地目仍維持農業用地，以低度開發的方式，來達到增加綠電及農村收入，同時不影響原有土地使用功能，並且把後續光電設施移除機制納入規範，使農地保有未來可繼續農用的機會。

經濟部表示，綠能發展區的規劃經過跨部會長期的討論，為避免土地掮客尋租的行為造成光電建置過程土地的紛爭，並建立良好光電建置典範，綠能發展區之劃設，除由農委會盤點土地不影響農業發展土地，經濟部也會同環境保護主管機關之內政部、環保署及負責生態保育的農委會特生中心，排除環境敏感範圍區域，並由經濟部遴選廠商，以減少土地掮客介入的空間，並強化管理，建立典範。

經濟部更說，為因應國土計畫法於二〇二五年實施，經濟部已研擬「能源用地白皮書-光電篇」草案，草案內容已提出大小有別、在地共榮、永續可回復等原則，未來綠能發展區的推動，將透過遴選的方式，要求投標業者提出地方參與機制、睦鄰回饋與合理租金、整體營運管理規劃至光電案場除役等規劃，「能源用地白皮書-光電篇」預計於今年下半年公布，並藉此做為跨部會及社會溝通的文件，以建立光電長期發展機制。