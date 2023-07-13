台水公司董事長胡南澤退休 遺缺由總經理李嘉榮內升

經濟部今（13）日宣布，台灣自來水公司董事長胡南澤董事長因年屆68歲退休，經濟部長王美花考量重大水源調度工程及因應氣候變遷挑戰仍大，決定由總經理李嘉榮內升接任董事長，並由專長於供水普及、降低漏水工程的副總經理李丁來升任總經理，已報請行政院院長陳建仁核定。

經濟部表示，王部長特別要對胡南澤董事長表達感謝與敬意，三年內兩度抗旱，面對氣候變遷挑戰，包括百年大旱，以及今年的南部旱情，胡董事長皆率領台水團隊以決心與執行力，協助國家度過罕見的氣候挑戰，同時也於其任內完成多項區域水源調度工程，居功甚偉。如今雖然退休，但未來仍是國家水利工程上，重要的諮詢對象。

經濟部指出，李嘉榮中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系雙碩士，1986年1月進入台水公司服務，歷任組長、副處長、處長、總工程師、副總經理、總經理等職務，不僅基層做起，也同時熟悉自來水事業工程及經營管理業務，歷練完整，於任內積極管控「桃園-新竹備援管線工程計畫」（桃竹幹管）進度，提前完成通水，於2020年百年大旱時，有效緩解新竹旱象，避免影響全球科技產業鏈，並且在區域水源事故發生時，也都在各地現場指揮，降低對民生社會及產業的衝擊。

至於李丁來則是交通大學環境工程學系博士，同樣由基層做起，曾於2004年榮獲行政院模範公務人員，歷任供水處處長、漏水防治處處長、總工程師等職務，擔任副總經理期間，積極督導所屬推動提升屏東供水普及率的各項工程，以其工程專業加速穩定區域供水。

經濟部表示，台水公司未來仍有各項重大業務需持續推動，如降低漏水率計畫即於2024年屆期，正要擘畫下一階段計畫，面對極端氣候異常，各項供水穩定工作日趨重要，王部長希望借重新任董事長李嘉榮及總經理李丁來的經營管理經驗及專業，帶領台水公司業務持續前進，加強穩定供水，照顧國民生活與經濟。