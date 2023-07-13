巴拉圭總統參訪成運快充電巴 創造全世界第一個全綠電公共交通典範

我南美洲友邦巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña）率團訪問台灣，13日由外交部次長俞大㵢等人陪同，參訪台灣電動巴士國家隊成運五股場，落實電巴產業合作，將可望成為台灣第一座整廠輸出邦交國的電動巴士廠，堪稱國內產業的一大突破。成運汽車特別在現場展示噴塗巴拉圭國旗的12米電動彩繪公車與電動城際巴士各一輛，並展示兩台純電動底盤車，及提供低地板電動市區巴士現場試乘。

此次參訪行程由成運汽車董事長吳定發及總經理吳忠錫接待，董事長吳定發表示，由於巴拉圭擁有全世界最優越的水力發電條件，該國與巴西共有的 Itaipu 水電站是全世界發電量最大的水力發電廠，因此巴拉圭的電力屬於全綠電，成運汽車的快充型純電巴士導入巴拉圭生產製造，並使用巴拉圭的全綠電，將創造全世界第一個全綠電公共交通典範。

巴拉圭雖有充沛的電力，但汽柴油卻全數進口，成運汽車的快充型純電巴士將充份使用巴拉圭的過剩電力，大幅節省公共運輸的燃料成本90%，並為巴拉圭政府省下巨額的購油外匯。

成運汽車不僅是電動巴士製造廠，集團中的國光客運更能提供深厚的電動巴士營運經驗及後台數據支援，此外，盛星動力的電動巴士維修保養技術及艾瑪車輛的完整零件供應，形成了電動巴士的完整解決方案。

此次成運汽車不僅要將台灣成熟的電動巴士科技及快充技術移轉至友邦巴拉圭落地生產，同時要將台灣運行成熟的車隊管理系統(Fleet Management System)、智慧交通系統(Intelligent Transportation System)、智慧站牌及手機APP公車動態查詢系統導入巴拉圭，以期大幅提升友邦巴拉圭的工業水準及資通訊產值，並增加巴國人民的就業率。

巴拉圭此行參訪團主要成員包括巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞、候任外交部長拉米雷斯、候任總統府秘書長希梅內絲、候任財政部長費南德茲、候任工商部長西梅內斯；我方與會官員包括外交部常務次長俞大㵢、禮賓處長李志強、拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城、國際合作及經濟事務司長連玉蘋等人共同陪同參訪。