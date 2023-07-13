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為缺工行業添生力軍 勞部布建「疫後缺工就業服務網」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

疫後國旅興盛，加上暑假旅遊旺季到來，旅宿業及餐飲業人力需求大增，為了紓緩疫後產業基層人力缺工的問題，勞動部勞動力發展署北分署積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，透過建構「疫後缺工就業服務網」協助餐飲、旅宿業積極開發求職者，補實缺工產業生力軍。

勞動力發展署北分署為開發求職者，布建「疫後缺工就業服務網」，除透過轄區各地實體就業中心臨櫃服務，鼓勵求職者參加缺工方案外，就業服務員也主動出擊深入鄰里，透過「走動式駐點服務」，足跡遍及村里長辦公室、社區活動中心、銀行、郵局、菜市場及原住民部落等地，積極宣導「疫後改善缺工擴大就業方案」，發掘求出有意願加入餐飲、旅宿業的民眾，投入缺工產業。

此外，為擴大「疫後缺工就業服務網」可觸及的求職民眾，北分署更利用台灣就業通系統搜尋有求職需求的民眾，主動發送簡訊宣導方案內容，再以電話追蹤聯繫，積極鼓勵運用缺工方案加速投入職場；另為提升求職者參加本方案的便利性，北分署主動增加線上諮詢及開卡服務，透過電話服務就可加入專案。同時，也增加辦理缺工行業徵才活動場次，並在大型就業博覽會、餐飲旅宿業專案徵才、單一廠商徵才等活動中，規劃設置「疫後缺工就業服務專區」，提供專案職缺查詢及開立推介卡服務，增加民眾「直接面試、當場錄取」的機會。

勞動力發展署北分署表示，台北市及新北市餐飲、旅宿業廠商眾多，為滿足人力缺工需求，北分署已與雙北市研商，希冀透過中央與地方合作，擴大資源連結，讓「疫後缺工就業服務網」的布建，更完整、更給力。

求職 餐飲業 徵才活動

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