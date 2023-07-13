首季房價所得比 創史上次高

內政部昨天發布今年第一季全國及六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率百分之四十一點一，較上季上升百分之○點九，較去年同期上升百分之二點八，房價負擔能力維持「偏低（意味房貸負擔大）」等級，而房價負擔率在百分之卅左右才被視為「可合理負擔」等級。

至於房價所得比則為九點七二倍，等於平均要不吃不喝九點七二年、近十年才能買房，為二○○二年第一季有統計以來史上第二高、僅次於二○二二年第三季的九點八倍。

此外，首季六都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率百分之六十四點五，已連續兩季下降；新北市房貸負擔率百分之五十四點一，較上季上升百分之一點○三，皆為房價負擔能力「過低」等級。台中市為百分之四十八點○八，較上季上升百分之一點五五，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為百分之卅九點九、卅八點八及卅三點八，皆為房價負擔能力「略低」等級。嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市為「可合理負擔」等級，其他縣市為「略低」等

內政部次長花敬群指出，中位數房價確有上漲、利率上升也造成房貸負擔加重，但中位數所得也上漲，只是這次因房價上漲、利率上升的力道，大於所得增加，所以房貸負擔還是加重。

至於首季的全國住宅價格指數為一二八點八五，相較上季上漲百分之一，年增百分之六點五。在六都中，台北市住宅價格季指數為一一三，連續兩季下跌、高雄市指數一三○點一，是二○一八年第三季以來首次下跌。

內政部指出，房市交易量持續量縮，受國內經濟成長趨緩、通膨、升息壓力及不動產政策等因素，今年第二季全國建物買賣登記棟數七萬五六四○棟，較去年同期減少約百分之十二，第二季整體市場交易持續量縮，顯示近期短期投資客陸續退場，轉而由剛性自住需求的購屋族支撐。