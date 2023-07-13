花敬群：會看到買房甜蜜點

高房價惹民怨，內政部次長花敬群昨（12）日表示，炒作的問題，政府解決了，房價上漲的問題，政府壓住了，但未來房價一定會慢慢修正，且經濟成長、人均所得也會慢慢提高，未來可望再度看到「房貸負擔率甜蜜點」。

內政部次長花敬群昨日出席大陸建設與國家住都中心進行「學府敦南都市更新案」簽約儀式。對於高房價問題，花敬群表示，政府走的是軟著陸的路線，房價下跌需要時間。

內政部發布今年第1季全國、六都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率再度攀高，達41.19%，且已連三季突破四成，也與過往「333購屋法則」偏離。對此，花敬群表示，確實長期房價累積到現在的高點，其實上一次台灣房價，包括台北房價，可合理負擔是在2002年，這20年來房價上漲的倍數，已超過所得增加的倍數，漲幅的原因包括經濟成長、資金回流、建設成本等，因此政府也積極推動社會住宅。

花敬群說，2019年大量的資金回流到台灣，才造成近兩年房價的上漲，其實2016年-2017年房市是相對穩定的，當時積極在推的是社會住宅，已經把住宅政策打底，只是沒有想到2019年會有如此龐大的資金回流，導致房價又衝了一波。

花敬群指出，在房市管控上，政府用時間、用力推了實價登錄、紅單納管、央行選擇性信用管制、房地合一稅等的改革，而〈平均地權條例〉用兩年把大量回流資金所拱起來的泡沫壓下去，現在短線炒房問題已不復見，預期房價上漲力道已非常薄弱，甚至出現下跌訊號，這也代表政府是快速、精準的掌握市場動態。

花敬群舉例，上一次房市降溫在1990年代，當時台北市花了大約七、八年的時間，讓房價跌了兩、三成，北市外跌約五成，所以20年前曾經發生過所謂的「房貸負擔率甜蜜點」，現在政府做各項調控，讓房價軟著陸，另一方面在經濟成長所得增加下，趨勢似走在這條路上，「因此我們也會期待未來會再次發生甜蜜點。」

花敬群指出，這兩年時間，各部會陸續實施各項政策，包括《平均地權條例》修法、囤房稅2.0、央行金融措施及限貸、房地合一稅2.0等，把大量資金拱起來的房市泡沫進行控制，目前已看不到短線炒作，政府對於市場的掌握度是精準的。不會預期在多久時間內、房價一定會跌多少，至少目前是朝軟著陸趨勢來走。