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點子松論壇開跑 唐鳳邀全民共創下一代AI

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部今（12）日辦理「點子松論壇」，邀請民眾共創想像及推測未來世界問題，共同構築2040年的願景，啟發前瞻性創新思維。數位部唐鳳表示，期待透過此次論壇共同探討數位民主、公民參與和全民共創機制，同時歡迎大家參與點子松徵件、審議式工作坊，攜手共創關懷社群福祉的下一代 AI

唐鳳出席「點子松論壇」時表示，今年度第二屆點子松（Ideathon）已於7月1日啟動，將延續第一屆「WeWe Futures」的精神，廣納全民的創意與期許，以「2040多元共融（Diversity & Inclusion）」為主題，擴展至社會的多元性，邀請全民探討，不論在生活、社群、職場、環境都能夠被友善包容及共融存在的未來。

唐鳳指出，近期人工智慧（AI）系統風險受各界關注，根據今年5月發布的《極端風險評估報告》(Model evaluation for extreme risks)，AI系統風險包括網攻、欺騙、說服與操縱等，將會損害全球為克服大規模風險的協作信任基礎。因此今年稍早美國非營利組織AI安全中心（Center for AI Safety）發起連署，倡議「化解來自AI的滅絕風險應該是全球的優先要務，就如同因應傳染病與核戰等社會規模的風險。」她也是該項倡議的連署人之一。

唐鳳表示，為確保AI應用能與公共利益對齊，數位部於今年5月25日正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）合作夥伴，參與對齊大會（Alignment Assemblies）專案，以期訓練出能積極關懷社群福祉的下一代 AI。本屆點子松作為啟動「AI 未來民主化」（Democratizing AI Futures）的對話平臺之一，透過公民審議來凝聚AI發展的共識，探討AI和人類未來如何共存共好。

數位部說，本次「點子松論壇」邀請跨界領域專家，包括理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、台北醫學大學人文暨社會科學院副院長李崇僖，以及數位部民主網絡司資安制度工程師、分散式自治研究與實踐者黃彥霖等人，從科技法學、醫療科技、數位資安等領域，共同探討數位民主與公民參與的未來。

AI 唐鳳 數位部

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