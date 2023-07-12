跟勞動部貸款創業 26歲青年開店搭寵物商機
為協助青年順利就業，勞動部今年整合11個部會資源續推「投資青年就業方案第二期」。其中，為協助有意創業的青年做好創業準備，勞動部持續推動「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業貸款」，提供資金借貸、創業諮詢、研習課程及利息補貼等配套措施，協助創業者穩定經營。今年26歲的「溫柔愛寵喵商行」負責人王思晴，就靠著微型創業鳳凰貸款的80萬元，成功搭上寵物商機風潮。
王思晴成長於單親家庭，因為緬因貓的個性溫柔、體型較大讓她非常有安全感，開啟她研究寵物知識與照顧培育的興趣，陸續取得特定寵物業課程結業證書、飼養特定寵物業（繁殖）許可證後成立實體店面。
為了後續能培育優質的緬因貓，王思晴今年向勞動部申請「微型創業鳳凰貸款」，並且獲貸80萬元，讓她得以進行店面裝修及優良品種繁殖，並拓展寵物住宿、寵物美容等項目，提供全方位的服務，成功開創職涯新局。
勞動部勞動力發展署表示，青年是國家永續發展與變革創新的動力，透過經濟部、教育部及勞動部跨部會強化創業協助，加強創業知能的培育，協助青年排除創業障礙，支持職涯發展及創業圓夢，詳情可參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案第二期」https://event.taiwanjobs.gov.tw/youth_jobs/index.html 。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言