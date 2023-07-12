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3萬元房貸補貼懶人包！ 申請步驟「手把手」圖文教學

聯合新聞網／ 雷龍慢步
首批25萬戶「中產以下房貸支持專案」核定支持金3萬元將「直接入帳」。圖／聯合報系資料照片
首批25萬戶「中產以下房貸支持專案」核定支持金3萬元將「直接入帳」。圖／聯合報系資料照片

「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」是政府公布的房貸補貼政策，只要符合資格與門檻的借款人即可申請，房貸ㄧ族的權益不要錯過了。

專案名稱：中產以下自用住宅貸款戶支持專案

辦理依據：內政部對中產以下自用住宅貸款戶支持辦法

申請時間：112/6/1上午9時至112/12/29下午5時

申請方式：線上申請「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」

額度及撥款方式：審核通過者，由金融機構存入新臺幣3萬元（一次性）至借款人約定繳納貸款本息之帳戶，並註記「行政院發」之文字。

申請資格：借款人與其配偶及未成年子女須符合下列條件（認定基準日為112年2月28日）

誰能申請？

合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款（且有非呆帳之貸款餘額）

合計持有房屋一戶以內

原始核貸金額：

台北市住宅為850萬元以內

其他直轄市、縣（市）住宅為700萬元以內

110年家庭總所得合計120萬元以內

申請入口及步驟詳見圖文

民眾可至申請網站查詢審核進度，審核通過不會通知，申請者可至申請網站自行下載核定函；申請若被駁回，則委託中華郵政以紙本公文正式通知。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房貸 行政院

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