3萬元房貸補貼懶人包！ 申請步驟「手把手」圖文教學

7月7日，歐洲央行年會於葡萄牙的辛特拉（Sintra）舉行，聯準會主席鮑爾言談中再度重申鷹派立場，勞動市場的強勁讓美國再次露出升息的尖牙。連美國前美國財政部長Summers都警告，美國決策官員可別太自滿，就業數據的「熱」度提醒了貨幣政策有進一步緊縮的必要。 同一天，台灣的財政部公布6月份出口323.2億美元，規模遠低於預期，年度減幅達到23.4%，不但連十黑，跌幅更是14年來的單月最深。 事實上，早在6月底，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼就警告，全球經濟正在醞釀一場「熱帶風暴」，至少將導致「溫和」的衰退。他進一步警告，就算只是一個淺層衰退，也可能重創股市，帶來傷害。

2023-07-12 08:00