3萬元房貸補貼懶人包！ 申請步驟「手把手」圖文教學
「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」是政府公布的房貸補貼政策，只要符合資格與門檻的借款人即可申請，房貸ㄧ族的權益不要錯過了。
專案名稱：中產以下自用住宅貸款戶支持專案
辦理依據：內政部對中產以下自用住宅貸款戶支持辦法
申請時間：112/6/1上午9時至112/12/29下午5時
申請方式：線上申請「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」
額度及撥款方式：審核通過者，由金融機構存入新臺幣3萬元（一次性）至借款人約定繳納貸款本息之帳戶，並註記「行政院發」之文字。
申請資格：借款人與其配偶及未成年子女須符合下列條件（認定基準日為112年2月28日）
誰能申請？
合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款（且有非呆帳之貸款餘額）
合計持有房屋一戶以內
原始核貸金額：
台北市住宅為850萬元以內
其他直轄市、縣（市）住宅為700萬元以內
110年家庭總所得合計120萬元以內
申請入口及步驟詳見圖文
民眾可至申請網站查詢審核進度，審核通過不會通知，申請者可至申請網站自行下載核定函；申請若被駁回，則委託中華郵政以紙本公文正式通知。
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