俄國鋼材洗產地 低價銷台

經濟日報／ 記者林政鋒翁至威／高雄、台北報導

海關證實，俄羅斯盤元線材上千公噸透過「洗產地」的方式進口到台灣。上市鋼廠主管說，自去年2月俄烏戰爭開打，俄國受到國際經濟制裁後，就不斷傳出俄國鋼材以各種管道進到國內，雖非首見，但因低價傾銷，對台灣鋼鐵產業傷害至鉅。

市場傳，俄鋼藉由「洗產地」方式進入台灣，海關進出口資料指出，6月確實有來自俄羅斯的1,203噸盤元進口，以低價每噸533美元傾銷。

關務署表示，若以稅則「7213」查詢，6月確實有約1,203公噸鋼材自俄羅斯進口，合計約64萬美元，不過稅則7213的中文貨名是「熱軋之鐵或非合金鋼條及桿，繞成不規則捲盤狀者」，與盤元未必能畫上等號。

鋼鐵公會指出，俄羅斯鋼材銷台，不僅可能嚴重貶損台灣的國際地位，並阻礙台灣與國際洽談貿易協定，甚至或有遭他國擴大制裁範圍波及風險。少數台灣業者採購俄羅斯低價鋼品進行套利，卻殃及國家與廣大同業的共同利益。

俄羅斯 海關 鋼鐵

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