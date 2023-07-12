空汙費率修正 增大戶級距

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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環保署昨（11）日再度預告空汙費率修正草案，針對硫氧化物、氮氧化物等新增一個級距的「大戶費率」，排放大戶將達102家；另外提高空汙物甲苯、二甲苯費率為二至三倍，影響家數則有1,286家。環保署表示，希望能趕在今年10月1日前上路。

環保署指出，此次空汙費率再修正，估每年可減少9,500公噸空汙排放，影響對象包含石化業、電力業、鋼鐵業及水泥業等，希望藉由經濟誘因，鼓勵公私場所自主改善製程減少空汙，除可降低空汙費支出，也達改善空氣品質目的。

每年第1季、第4季為空汙季，固定汙染源排放常受氣候影響不易擴散，使空品惡化，環保署自2017年起，針對空汙費實施季節性差別費率徵收機制，促使公私場所在空汙季降低排放。

此次預告草案，希望藉由因時制宜滾動檢討空汙費率，將硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物與粒狀汙染物收費費率，由現行三級費率增加為四級費率。

以氮氧化物為例，原本最高費率級距為季排放量超過24公噸者，在一、三級防制區的空汙季每公斤為14元；修法後新增級距，同樣防制區的空汙季，逾24公噸、未滿70公噸者，費率維持每公斤14元，逾70公噸則提高至每公斤16元。

其餘像是硫氧化物、粒狀汙染物、揮發性有機物等，最高費率也調升2至5元不等。

除此之外，修法也針對甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物，依其排放量規模調升費率，調升為原本的二至三倍，創造經濟誘因，希望促使大型固定汙染源強化空汙防制，並鼓勵業者持續減排。

空汙 環保

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