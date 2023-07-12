經部：離岸風電簽約 有望提前完成
面對離岸風電開發商不滿簽約展延，經濟部高層回應，雖然展延至多可達兩個月，但是評估各廠商狀況，預期不會這麼久。官員也透露，目前正在檢討3之2「備標期」是否要長達半年，但還是會給予廠商充足時間，彌補兩次簽約展延時間差。
經濟部官員解釋，簽約展延廠商中，目前掌握各家狀況可能不須達到最長的兩個月時間，如果可以提前完成簽約就可以順利進入3之2招商程序。
據悉，部分廠商仍在等待其他股東資金到位，但預期不會用到兩個月時間；也有業者近期更換股東，仍在做一些橫向聯繫。
最後，有一家開發商透過法務不斷針對行政契約內文進行協商，再加上國外高層將來台灣開會才可能決定最終看法。但上述廠商態度較正向，預期將會簽約，且不用等到8月底。另外，官員也提到，當初3之1招商考量到是從潛力場址改為區塊開發，中間所涉及招商規則及國產化政策變化大，因此認為應給予半年備標期。
針對3之2備標期，官員則認為，能源局仍會提供充足備標時間，但需不需要給到長達半年可再討論。官員補充，比起充足的備標期，廠商更在乎能否趕在夏天施工期趕緊施工，趕緊完工發電。
另外，政府今年也提出許多行政協助，如「企業綠電信保機制 」可以協助更多開發商媒合國內需要綠電廠商，促成更多綠電購售合約（CPPA），讓廠商可以在賣綠電、買材料都更有彈性，也有助於備標期縮短。
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