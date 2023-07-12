離岸風電延簽 開發商開砲

離岸風電第三階段第一期（3之1）簽約6月底落幕，卻也同意部分廠商可展延簽約最多兩個月，壓縮後續選商、開發。西班牙發電開發商伊比德羅拉（Iberdrola）昨（11）日呼籲，第三階段第二期（3之2）選商規則應於7月底前公布，不要懲罰遵循台灣政府規劃的「好學生」。

離岸風電3之1於6月30日簽約截止，七座有簽約資格風場僅兩座確定簽約，兩座風場放棄，其餘業者表達有簽約意願，但經濟部能源局考量到廠商延後因素，決議展延簽約最多兩個月。

但這不但讓3之1進入「加長賽」無法落幕，不僅讓既有簽約廠商夜長夢多、政府無法保證展延簽約廠商必定簽約，也導致原定今年底招商的3之2及浮動式風機示範計畫被推遲到明年第2季後，打亂各廠商布局，也讓既有廠商及未來廠商大為不滿。

圖／經濟日報提供

伊比德羅拉台灣總經理劉忠祐昨表示，目前台灣離岸風場建設大幅落後，已使2050年淨零碳排達標機會愈來愈渺茫，如今主管機關又數度更改重要期程，勢必延遲各年度併網目標，造成能源政策搖擺，進而動搖投資台灣的信心。

伊比德羅拉提出三點呼籲，首先是3之2單一開發商容量上限上調至750 MW（百萬瓦）；其次，為保障區塊開發二期業者權益，應於本月底公告新一輪選商以及產業關聯政策。

最後，開發業者履行簽署行政契約、繳交履約保證金之紀錄，應納入下一階段選商資格考核項目之一，若無法在規定期限內履行法定相關義務者，能源局應建立扣分或移除參與資格。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）為6月30日當天「搶得頭香」，率先宣布簽約的廠商。

對於3之1簽約展延，CIP說，他們花費兩年半時間準備簽約，也準時、備好資料遞交給能源局，擔憂若簽約展延，不僅會影響到3之1開發期程，也壓縮後續3之2招標所需準備時間，確保後續招標、開發可順利進行。