風電3之1延後簽約 伊比德羅拉籲月底公布招二期選商

離岸風電第三階段第一期簽約6月底落幕，但經濟部能源局也同意有部分廠商可至少會延後簽約兩個月，壓縮未來期程。此舉惹得既有及未來有意投標業者不滿，西班牙伊比德羅拉電力公司（Iberdrola）今（11）日呼籲，3之2選商辦法及產業關聯政策應於7月底前公布，不要讓投入大量資源、遵循台灣政府規劃的「好學生」被懲罰。

離岸風電3之1於6月30日簽約截止，七座有簽約資格風場僅兩座確定簽約，兩座風場放棄，其餘業者表達有簽約意願，但因為各因素出現延宕，能源局也同意至少兩個月展延簽約。

然而簽約延後等於進入「加長賽」，不僅讓既有簽約廠商夜長夢多、無法保證未簽約廠商展延後必定簽約，也導致原定今年底招商的3之2及浮動式風機示範計畫，被推遲到明年第2季及第3季，打亂廠商布局。

伊比德羅拉今天表示，能源局原定5月完成3之1行政契約簽署，已經延過一次到6月30日，但在簽約截止後，經濟部再寬限兩個月的時間，等同二度延後區塊開發選商及產業關聯政策之公布期程。

伊比德羅拉台灣總經理劉忠祐表示，台灣風場過去兩年多飽受疫情影響，再加上個別開發商的工程、財務等因素，導致多個風場併網時程延期，坦言目前台灣離岸風場建設大幅落後，已使2050年淨零碳排達標機會愈來愈渺茫。

他說，如今主管機關數度更改重要期程，勢必延遲各年度併網目標，造成能源政策搖擺、充滿不確定性的印象深植國、內外開發業者及供應鏈，進而動搖投資台灣的信心。

伊比德羅拉提出三點呼籲，首先是3之2單一開發商容量上限上調至750 MW（百萬瓦）；其次，為保障區塊開發二期業者權益，請經濟部能源局及工業局於7月31日公告新一輪選商以及產業關聯政策。

最後，開發業者履行簽署行政契約、繳交履約保證金之紀錄，應納入下一階段選商資格考核項目之一；未於主管機關訂定時間履行法定相關義務者，若再度申請同一場址選商作業，能源局應建立扣分或移除參與資格。

對於能源局延後3之1簽約時間，哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文昨（10）日接受本報專訪率先發難。

她認為，他們認真看待政府期程，花了花兩年半準備簽約，結果被迫和別人一起多等兩個月，直說「政府的選商機制到底出了什麼狀況，為什麼選到後來，（有人）放棄不來簽？或選到現在，還在討價還價，要求多給準備時間，不然就不能簽？」

她甚至嚴正指出，「你第一次給了（業者）一個月，現在又給二個月，加總起來等於給了三個月，就算延到8月底，有把握能完備簽約手續嗎？不ready的人，始終就不會ready。」

而CIP聽到其他廠商有意延宕，決定交出保證金副本，「當沒有一家（業者）交出履約保證金的時候，誰那麼傻，就先把履約保證金交出去？」