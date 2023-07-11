7年首見 前5月實質總薪資衰退

老人社福團體主張，為鼓勵高齡者投入職場，應鬆綁目前就業保險65歲投保年齡天花板。但勞動部對這項福利措施鬆綁，仍有所顧慮，癥結在於：因65歲已到了領取勞保老年年金的年齡，在職場工作被資遣，再領失業給付，這項鬆綁究竟是促進就業？還是導致領失業金、而不願意工作？

2023-07-10 22:56