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7年首見 前5月實質總薪資衰退
行政院主計總處昨天公布薪資統計，一至五月經常性薪資平均四萬五三四一元、年增百分之二點四六，總薪資成長百分之一點六一。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，同期消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點四四，考量物價因素，實質經常性薪資四萬一五三二元，年增率雖由負轉正，微幅成長百分之○點○二，但實質總薪資五萬八三四八元，年減百分之○點八一，仍是七年來同期首次衰退，顯見薪資成長趕不上物價的情形仍存在。
陳惠欣指出，一至五月實質經常性薪資重返正成長，主要是受到內需服務業持續復甦和通膨降溫影響。實質總薪資仍為負成長，則是受到出口不佳，影響獎金發放，以及由於二○二一年至二○二二年上半年，製造業景氣大好，獎金發放大方，基期較高等因素影響。
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