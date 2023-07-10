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雷雨無助曾文水庫 王美花：部分灌區停灌、民生供水無虞

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

曾文水庫進入7月中旬，其水量仍低於15%，農委會日前宣布，嘉南灌區二期部分實施停灌。經濟部長王美花今（10）日受訪說明，午後雷陣雨對於全台各水庫皆有幫助，唯獨曾文、烏山頭水庫蓄水量無明顯提升，但強調民生供水沒有問題。

據水利署統計，曾文水庫目前蓄水率為13.1%；其下游的烏山頭蓄水率為55.5%，兩者合計蓄水量約1.1億公噸。

王美花說，近期午後雷陣雨對於許多水庫都有挹注，唯獨曾文、烏山頭水庫相對較少，以往6月曾文、烏山頭水庫蓄水量約要超過2億噸才可以進行農業供灌，但近期在午後雷陣雨挹注，仍舊只1.1億公噸，確實跟往常是少非常多。

對此，農委會宣布嘉南灌區部分休耕，這也是為了讓農民有籌備時間決定供灌。

她也提到，雖然預期，未來颱風會為南部地區帶來雨量，仍舊有不確定性。

水庫 王美花 農委會

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