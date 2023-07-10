國有光電標租保留三成綠電給中小企 年底首批上線

財政部國產署規劃，年底前將推出一批太陽光電標租，將是首批保留三成綠電給中小企業使用的標的。國產署官員表示，近期已修正相關出租管理辦法，接下來還要修招標文件，各分署也正在盤點合適土地，待行政作業完成後就會推出。

為舒緩中小企業「綠電荒」，財政部所推動的國有非公用土地光電標租，規劃將請得標業者保留三成發電，進入經濟部媒合平台，出售給中小企業，幫助解決中小企業買不到綠電的問題。

國產署近日公布修正「國有非公用不動產出租管理辦法」，其中配合政院保留綠電給中小企業使用之政策，調整光電標租競標基準、年租金計算規定等內容。

其中在競標基準方面，過去原以「投標設置容量」與「回饋金比率」乘積為準，計算最高者得標，修正後改僅以回饋金比率為準。

官員解釋，過去可能因地方主管機關要求留設公用地點，或因在地意見，導致投標容量與實際核准容量有落差，形成爭議，未來僅看回饋金比率，有助降低爭議。

另外年租金計算規定也略修。原先規定，如果在期限前尚未完成設置光電設備者，以地價稅及土地管理等其他費用作為年租金，此次參考實務，修正後僅計收地價稅。

國產署官員表示，除了出租管理辦法修正外，接下來還要修招標文件，未來國有光電標租將保留三成發電給中小企業，按目前進度，預計年底前可釋出一批標的進入市場，不過確切時程還要視各分署盤點結果、行政流程而定。