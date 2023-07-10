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船期延後加電子淡季 南亞6月營收197.9億元、月減12.4%

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

南亞（1303）今（10）日公告6月合併營收為197.9億元，月減12.4%、年減38.45%；前六月累計營收為1295.11億元，年減34.20%。南亞表示，6月化工產品因美國EG船期延後，及配合後續定檢預留庫存，致交運量減少；至於電子材料產品則因傳統淡季與原料價格下跌影響，銷售量、價下滑。

南亞指出，6月化工產品營業額減少15.1億元（量差減少12.5億元、價差減少2.6億元）。其中，EG減少10.7億元，因德州EG-2部分訂單船期延後出口、德州EG-1配合後續定檢預留庫存，使EG整體交運量減少；可塑劑系列產品減少2.5億元，則因原料OX、丙烯、輕油價格下跌，反應成本調降產品售價，加上同業低價競爭，導致營收減少；BPA減少1.9億元，因原料酚、丙酮價格下跌，客戶延後下單，加上下游PC廠停車，致營收下滑。

電子材料產品營業額減少8.0億元。因5、6月為電子業傳統淡季，消費性電子商品與相關材料的需求較低，且因原料ECH、BPA價格下滑拉低產品售價，客戶採購略顯觀望，導致營收減少。

聚酯產品營業額減少3.8億元；美國市場因下游客戶於國慶假期前控制庫存、調節採購量，使南卡廠營收減少。塑膠加工產品營業額減少1.0億元，其中，台灣與大陸營收持平；美國客戶因應國慶假期停機，6月先減少下單，營收略減少。

營收 美國 南亞

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