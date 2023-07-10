保障電動車充電安全 標準局：資安驗證納入充電設備自願性產品驗證

面臨國際減碳壓力，台灣正努力趕上；但噩耗是「全球排碳量仍在增加，多年前《巴黎協定》要控制升溫1.5度的努防線似乎守不住了。」世界氣候基金會主席顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）在台灣一場論壇中指出，氣候災難正導致物種滅絕、糧食危機等人類浩劫。

2023-07-10 12:43