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保障電動車充電安全 標準局：資安驗證納入充電設備自願性產品驗證
考量具有連網功能之「電動車充電設備」從遠端管理設備並提供服務可能產生資訊安全風險疑慮，經濟部標準檢驗局6月29日公告修正「電動車充電設備」VPC制度納入資訊安全驗證。
為保障民眾使用「電動車充電設備」之產品安全性，標準檢驗局去年1月13日已經公告實施「電動車充電設備」產品自願性產品驗證（VPC），就「電動車充電設備」之安全規範、電磁相容及通訊協定等項目進行驗證，
標準檢驗局表示，此次公告修正將納入去年8月2日公告之「電動車供電設備資訊安全檢測技術規範」作為資訊安全驗證標準，其他驗證標準及符合性評鑑程序維持修正前公告規定，該資訊安全驗證標準適用範圍為具網路連線行為之「電動車充電設備」介面之網路安全要求，相關搭配使用之行動應用程式（APP）與後端管理系統則非屬該標準適用範圍，其所規定之資訊安全要求，目的在確認「電動車充電設備」具有基本資訊安全防護能力，包含：(1)實體安全、(2)系統安全、(3)韌體更新、(4)通訊安全、(5)身分鑑別與授權機制安全。
標準檢驗局呼籲，建議業者早日進行資訊安全驗證，以保障消費者使用安全與隱私權益，並強化整體電網供電穩定性，消費者使用「電動車充電設備」充電時，應避免於手機安裝來路不明之行動應用程式與「電動車充電設備」連線，以及應避免將自身帳號密碼提供其他人使用，以防產生資訊安全漏洞。另外，如「電動車充電設備」充電介面出現異常狀況，應立即停止充電並回報「電動車充電設備」廠商，請其儘速排除相關問題，以避免「電動車充電設備」遭受人為操控，造成重要資訊外流或事故發生。
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