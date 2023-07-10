快訊

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

護士車震男病患！男突心臟病發昏迷 她不叫救護車原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保障電動車充電安全 標準局：資安驗證納入充電設備自願性產品驗證

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

考量具有連網功能之「電動車充電設備」從遠端管理設備並提供服務可能產生資訊安全風險疑慮，經濟部標準檢驗局6月29日公告修正「電動車充電設備」VPC制度納入資訊安全驗證。

為保障民眾使用「電動車充電設備」之產品安全性，標準檢驗局去年1月13日已經公告實施「電動車充電設備」產品自願性產品驗證（VPC），就「電動車充電設備」之安全規範、電磁相容及通訊協定等項目進行驗證，

標準檢驗局表示，此次公告修正將納入去年8月2日公告之「電動車供電設備資訊安全檢測技術規範」作為資訊安全驗證標準，其他驗證標準及符合性評鑑程序維持修正前公告規定，該資訊安全驗證標準適用範圍為具網路連線行為之「電動車充電設備」介面之網路安全要求，相關搭配使用之行動應用程式（APP）與後端管理系統則非屬該標準適用範圍，其所規定之資訊安全要求，目的在確認「電動車充電設備」具有基本資訊安全防護能力，包含：(1)實體安全、(2)系統安全、(3)韌體更新、(4)通訊安全、(5)身分鑑別與授權機制安全。

標準檢驗局呼籲，建議業者早日進行資訊安全驗證，以保障消費者使用安全與隱私權益，並強化整體電網供電穩定性，消費者使用「電動車充電設備」充電時，應避免於手機安裝來路不明之行動應用程式與「電動車充電設備」連線，以及應避免將自身帳號密碼提供其他人使用，以防產生資訊安全漏洞。另外，如「電動車充電設備」充電介面出現異常狀況，應立即停止充電並回報「電動車充電設備」廠商，請其儘速排除相關問題，以避免「電動車充電設備」遭受人為操控，造成重要資訊外流或事故發生。

電動車 供電 消費

延伸閱讀

就市論勢／觀光、重電、航太可留意

陳建州網軍出包？留言出現「忘了刪上面那句」網瘋傳

智慧經營／國家資安研究院院長何全德 資安布建 四箭齊發

太強大！Kia EV9電動休旅居然能替住家供電5至10天？

相關新聞

央行正式宣布 開放換屋族以切結書取得逾7成房貸成數

央行今日發布選擇性信用管制規範對實際換屋者之協處措施，同意用貸款戶用切結書的方式來取得超過七成的房貸成數。央行所提出的鬆...

丹麥減碳的決心 以投資對抗氣候風險—專訪世界氣候基金會主席尼爾森

「在世界各地，生物多樣性正以人類歷史前所未有的速度下降。」世界氣候基金會（World Climate Foundation）主席顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）感慨。尼爾森來自丹麥，他不是生態學家，而是遊走多國商場的企業顧問。他關切環境惡化對全球企業的影響，包括：氣候災難、物種滅絕導致的物價波動。

「買武器不如投資永續」 碳市場、綠色金融引導企業淨零轉型

面臨國際減碳壓力，台灣正努力趕上；但噩耗是「全球排碳量仍在增加，多年前《巴黎協定》要控制升溫1.5度的努防線似乎守不住了。」世界氣候基金會主席顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）在台灣一場論壇中指出，氣候災難正導致物種滅絕、糧食危機等人類浩劫。

換屋族措施出爐！ 央行：切結一年內出售老屋 新屋不受七成房貸限制

中央銀行對特定地區房市進行限貸七成管制，換屋族配套措施今日出爐。央行指出，貸款户和銀行切結一年內出售老屋，新屋可排除七成...

首批25萬戶房貸族今領3萬元紅包 年底前都可申請

內政部今天表示，首批25萬戶中產以下房貸支持專案，核定支持金3萬元自今日起直接入帳。內政部長林右昌說，支持金由244家金...

拚出國效應！無薪假驟降8,835人 旅行社一夕幾乎解除實施

勞動部今（10）日發布最新減班休息統計（俗稱無薪假），目前有531家，9,126人實施無薪假，較上一期驟減1,547家，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦