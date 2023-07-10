快訊

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

護士車震男病患！男突心臟病發昏迷 她不叫救護車原因曝光

新台幣盤中轉貶 午盤暫收31.358元、貶2.8分

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

台股走揚，今（10）日短暫帶動新台幣回升，但在美元升值壓力下，盤中回貶，新台幣對美元匯率開在31.3元，盤中最高31.295元，升值3.5分，但無力維持，隨後一路貶值，午盤暫收31.358元，貶2.8分，成交金額3.92億美元。

美國非農就業數據低於市場預期，讓上週美元指數回落102，但仍處於高點，今日美元指數稍漲， 非美貨幣承壓普遍貶值，日圓、人民幣、韓元等主要亞幣皆貶，芝商所FedWatch工具顯示，即使非農就業數據降溫，市場仍認為7月逾9成機率升息。

延伸閱讀

新台幣午盤貶2.8分 暫收31.358元

台積電漲逾1% 台股盤中強彈130點挑戰16800點

美核潛艦訪朝鮮半島 北韓譴責使核衝突風險升高

葉倫：美國經濟衰退風險仍未排除

相關新聞

央行正式宣布 開放換屋族以切結書取得逾7成房貸成數

央行今日發布選擇性信用管制規範對實際換屋者之協處措施，同意用貸款戶用切結書的方式來取得超過七成的房貸成數。央行所提出的鬆...

丹麥減碳的決心 以投資對抗氣候風險—專訪世界氣候基金會主席尼爾森

「在世界各地，生物多樣性正以人類歷史前所未有的速度下降。」世界氣候基金會（World Climate Foundation）主席顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）感慨。尼爾森來自丹麥，他不是生態學家，而是遊走多國商場的企業顧問。他關切環境惡化對全球企業的影響，包括：氣候災難、物種滅絕導致的物價波動。

「買武器不如投資永續」 碳市場、綠色金融引導企業淨零轉型

面臨國際減碳壓力，台灣正努力趕上；但噩耗是「全球排碳量仍在增加，多年前《巴黎協定》要控制升溫1.5度的努防線似乎守不住了。」世界氣候基金會主席顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）在台灣一場論壇中指出，氣候災難正導致物種滅絕、糧食危機等人類浩劫。

換屋族措施出爐！ 央行：切結一年內出售老屋 新屋不受七成房貸限制

中央銀行對特定地區房市進行限貸七成管制，換屋族配套措施今日出爐。央行指出，貸款户和銀行切結一年內出售老屋，新屋可排除七成...

首批25萬戶房貸族今領3萬元紅包 年底前都可申請

內政部今天表示，首批25萬戶中產以下房貸支持專案，核定支持金3萬元自今日起直接入帳。內政部長林右昌說，支持金由244家金...

拚出國效應！無薪假驟降8,835人 旅行社一夕幾乎解除實施

勞動部今（10）日發布最新減班休息統計（俗稱無薪假），目前有531家，9,126人實施無薪假，較上一期驟減1,547家，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦