新台幣盤中轉貶 午盤暫收31.358元、貶2.8分
台股走揚，今（10）日短暫帶動新台幣回升，但在美元升值壓力下，盤中回貶，新台幣對美元匯率開在31.3元，盤中最高31.295元，升值3.5分，但無力維持，隨後一路貶值，午盤暫收31.358元，貶2.8分，成交金額3.92億美元。
美國非農就業數據低於市場預期，讓上週美元指數回落102，但仍處於高點，今日美元指數稍漲， 非美貨幣承壓普遍貶值，日圓、人民幣、韓元等主要亞幣皆貶，芝商所FedWatch工具顯示，即使非農就業數據降溫，市場仍認為7月逾9成機率升息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言