新台幣盤中轉貶 午盤暫收31.358元、貶2.8分

台股走揚，今（10）日短暫帶動新台幣回升，但在美元升值壓力下，盤中回貶，新台幣對美元匯率開在31.3元，盤中最高31.295元，升值3.5分，但無力維持，隨後一路貶值，午盤暫收31.358元，貶2.8分，成交金額3.92億美元。

美國非農就業數據低於市場預期，讓上週美元指數回落102，但仍處於高點，今日美元指數稍漲， 非美貨幣承壓普遍貶值，日圓、人民幣、韓元等主要亞幣皆貶，芝商所FedWatch工具顯示，即使非農就業數據降溫，市場仍認為7月逾9成機率升息。