「買武器不如投資永續」 碳市場、綠色金融引導企業淨零轉型

7月4日，國泰金控與台灣證交所主辦的「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，聚集官員、企業等，共商台灣減碳轉型政策及解方。 攝影／蔡宗儒

面臨國際減碳壓力，台灣正努力趕上；但噩耗是「全球排碳量仍在增加，多年前《巴黎協定》要控制升溫1.5度的努防線似乎守不住了。」世界氣候基金會主席顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）在台灣一場論壇中指出，氣候災難正導致物種滅絕、糧食危機等人類浩劫。

碳交所8月成立，企業應及早準備減碳

台灣證券交易所董事長林修銘在同一場論壇中說，「台灣碳權交易所」8月7日將在高雄成立總部，採北高雙營運； 由「碳諮詢」先行、接著是「國外碳權交易」；至於「國內碳權交易」，得等年底碳權交易子法實施後，才能建置國內碳市場。

國泰金控與台灣證交所主辦的「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」4日登場，聚集官員、企業等，共商台灣減碳轉型政策及解方。據國泰金控估計，線上、線下共四千多人參與，當天「參與的上市櫃公司，（每年的）碳排放量超過全台總排碳量的50%」。

國泰金控董事長蔡宏圖表示，2021年COP26凝聚各國領導人共識，包括同意減碳、淘汰無效率的化石燃料補貼、已開發國家同意提供資源加速新興市場轉型、透過公私部門合作（public- private partnership）機制擴大資金池。

蔡宏圖也提醒企業，除了歐盟「碳邊境調整機制」、美國「清潔能源法案」衝擊全球產業之外，日本、韓國等亞洲國家都積極推進綠色經濟與永續產業分類標準，未來亞洲也會有更嚴格的產業規範與碳稅費，「台灣企業在新南向拓展時要特別關注」。

台灣官方今年加速法規建制，碳權交易所也將啟動。兼任董事長的林修銘強調，建立碳權交易所不是鼓勵企業用錢解決，「企業須優先自主減碳，萬不得已才購買碳匯。」

環境部氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀說明，政府將對排碳大戶徵收碳費，碳費用以投資企業減碳轉型。費率及國內外碳權抵換比率等細則，將在下半年陸續推出。

國泰金控董事長蔡宏圖提醒企業，未來亞洲也會有更嚴格的產業規範與碳稅費。 攝影／蔡宗儒

環境部氣候變遷署籌備處主任蔡玲儀說明，政府將對排碳大戶徵收碳費，碳費用以投資企業減碳轉型。 攝影／蔡宗儒

綠色金融是淨零轉型推進器

金管會主委黃天牧也到場表示，國際永續準則理事會（ISSB） 已經公布S1、S2兩套國際永續揭露準則，預計2024年上路；前者是永續相關的財務揭露，後者是氣候相關財務的揭露，包括氣候風險與機會對企業價值影響，可避免漂綠。金管會將很快公布接軌國際的藍圖。

國內產業的永續淨零之路，黃天牧以詩經的「道阻且長，其行將至」來形容，即使艱難，也要一步步達成。

國泰金控總經理李長庚表示， 「將永續議題納入會計準則與法律規定，是促使企業行動的最有效工具。」

台積電喊缺綠電，政府關注能源價格過低

但清淨能源是淨零轉型的關鍵，台積電資深副總暨ESG委員主席何麗梅說，台積電常被質疑「買光台灣綠電」，這並非事實；政府應增加綠能供應、降低綠能開發成本、強化跨部會合作，消除綠能政策的不確定性。

何麗梅表示，綠能初期成本很高，「台積電不介意多花點錢，因為（發展綠能）能帶來更大利潤。」政府鬆綁綠能才是重點，才能確保「護國神山」的競爭力。

經濟部政務次長、台電代理董事長曾文生也有許多苦水。他說，能源價格不能反映真實成本，是不合理的，「相信台灣社會能理性往這方向討論」。

國內企業綠電需求若渴，他說。四日中午太陽光電發電達689萬瓩創新高，預期未來光電、風電每年可發出約80億度綠電，如持續穩健成長，綠電將滿足企業需求。

台達電永續長暨發言人周志宏表示，台達電花費兩年多達到60%再生能源使用目標，以投入成本來看，節能是「CP值最高」的減碳方案，其次是自發自用綠能、買再生電力，最後才是碳匯。

台積電資深副總暨ESG委員主席何麗梅說，政府應增加綠能供應、降低綠能開發成本、強化跨部會合作，消除綠能政策的不確定性。 攝影／蔡宗儒

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提醒，國內永續資金高度集中再生能源，但交通、石化業轉型都還有大量資金缺口，他呼籲政府和企業都要更積極有所作為。「如果我們不相信低碳會成為未來產業的新座標，就不會有決心去衝鋒陷陣、大量投資。」黃正忠說。

台泥董事長張安平表示，地球升溫1.5度C的危機真的會到來，他希望所有人把思考從I（我）變成We（我們）；他許願： 「希望全世界大部分的國家，願意把用在武器上的錢，去處理氣候變遷的議題。」

• 更多2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇精彩內容請詳見《願景工程基金會官網》。

• 本文由《願景工程基金會官網》授權刊載，未經同意禁止轉載。