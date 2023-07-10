丹麥減碳的決心 以投資對抗氣候風險—專訪世界氣候基金會主席尼爾森

「在世界各地，生物多樣性正以人類歷史前所未有的速度下降。」世界氣候基金會（World Climate Foundation）主席顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）感慨。尼爾森來自丹麥，他不是生態學家，而是遊走多國商場的企業顧問。他關切環境惡化對全球企業的影響，包括：氣候災難、物種滅絕導致的物價波動。

「不幸的是，（全球）碳排放量仍在增加，我們似乎不能實現《巴黎協定》的目標。」尼爾森認為，守住《巴黎協定》控制升溫1.5度C的機會微乎其微。雪上加霜的是，今年的聯合國氣候高峰會（COP28），由阿布達比國家石油公司執行長擔任主席，被外界質疑將拖累全球能源轉型進度。

尼爾森說，「多國談判總是不盡人意。」這也是為什麼，他在2009年號召全球500大企業，創辦「世界氣候基金會」（World Climate Foundation，WCF），並在隔年舉辦以企業為主的世界氣候高峰會（The Investment COP），提倡氣候投資，「作為一種抗議。」

7月4日，國泰金控邀請尼爾森出席「永續金融暨氣候變遷論壇」，分享氣候峰會的關鍵議題；「願景工程」基金會同日專訪尼爾森，了解丹麥政府的減碳政策、台灣推動淨零轉型的優勢，以及生物多樣性的投資趨勢。

丹麥小國小民拚「全球綠色大國」

在丹麥首都哥本哈根，民眾多以自行車代步。 圖／取自unsplash

尼爾森表示，世界面臨空前危機，「需要社會各界的緊急關注和氣候行動；幸運的是，隨著各國領導人的意識抬頭，氣候政策的力道加大。」他強調，氣候危機之下，重要的是政府、企業與人民之間的協力；政府更須以法規展示決心。

來自丹麥的尼爾森說，丹麥是小國小民，卻有成為「全球綠色大國」（global green superpower）的企圖心。如今，「丹麥有全球最嚴格的氣候法規。」尼爾森指出，丹麥將2030年溫室氣體排放的目標入法，且設下排放量比1990年少70%的高標。

丹麥首都哥本哈根政府為了推廣自行車，甚至提高駕駛汽車的成本。尼爾森表示，政府克服了重重阻力，「現在人們多騎自行車、很難找到汽車的停車位。」丹麥公民也願意響應綠色交通政策。

不僅官方積極減碳，尼爾森說，丹麥民間也有許多兼具獲利和永續的創意行動。例如：2015年成立的丹麥新創公司「Too Good To Go」推出惜食App，讓使用者可以用便宜的價格，買到餐廳在用餐高峰或打烊後沒賣出的食物；既可減少食物浪費造成的碳排，也顧到消費者的荷包。

邁向淨零，台灣可善用「技術優勢」

減碳為企業帶來新的機會。尼爾森提到，過去十年來，有許多傳統大公司成功轉型成永續領域領導者。例如，全球重要的離岸風電公司沃旭能源（Ørsted）前身是丹麥石油與天然氣公司（DONG Energy），技術轉型並非痴人說夢。

尼爾森認為，台灣製造業有通往淨零的技術優勢：強大的研發技術和高效能的供應鏈。不過，台灣超過九成企業屬於中小企業，由於資源有限，淨零轉型相對困難。他建議金融機構和大型企業多多給予支持，提供減碳諮詢，讓中小企業知道如何邁出淨零第一步。

淨零轉型不容易，但尼爾森認為，這已是全球趨勢。「未來的客戶、員工、企業擁有者，或提供信貸的人，都將強力要求公司和組織的永續發展。」

尼爾森表示，「全面實施ESG將花費一定成本、改變商業模式要付出冒險的代價，但它可能會讓我們的組織更有效率、讓供應商更熟練，並為綠色經濟（Green Economy）帶來新產品的創新。」

減碳要資金 公私協力是關鍵

顏斯·尼爾森（Jens Nielsen）創立的世界氣候基金會（WCF）在2019年與丹麥政府一同發起氣候投資聯盟（climate investment coalition）。 攝影／蔡宗儒

淨零路上，合作是關鍵。尼爾森說，2010年在墨西哥坎昆（Cancun）舉辦的COP16缺乏企業、民間團體等私部門參與，過了14年，參與者才越來越多元。他樂見這樣的趨勢。

他呼籲，政府、企業、金融界、民間組織應合作推動氣候技術的創新和投資。尼爾森創立的世界氣候基金會（WCF）在2019年與丹麥政府一同發起氣候投資聯盟（climate investment coalition），在COP26集結了來自丹麥、挪威、瑞典等七個國家的退休基金，預計2030年前，將有1,300億美元資金投入氣候投資。

尼爾森認為，民間有技術和資金，但需要公部門先為淨零開路，「我們需要明確的監管框架和有魄力的政策，為商業和金融創造適合發展的環境，促進氣候行動。」

他指出，未來八成的再生能源投資會集中在南非、印尼、印度、越南等新興市場。但新興市場的政治情勢相對不穩定，當政權更迭，新政權可能推翻先前的承諾，導致談好的交易告吹。尼爾森建議世界銀行（World Bank）等國際組織主動介入、建立擔保機制，避免政府和私部門資金血本無歸。

COP28焦點——生物多樣性、以自然為本的解方

COP28今年11月將在杜拜登場。尼爾森認為「以自然為本的解方」（Nature-based Solutions，NBS，請見文末註1） 是重要的議題之一。氣候投資聯盟也計畫在COP28發起紅樹林保育的投資，減碳兼顧生物多樣性。

COP28主辦國阿拉伯聯合大公國指派穆巴拉克（Razan Al Mubarak）擔任聯合國氣候變化高級倡導者（UN Climate Change High-Level Champion），尼爾森對此感到期待，他希望長期關注生物多樣性、作為國際自然保護聯盟（IUCN）主席的穆巴拉克可以動員企業、非政府組織和投資者關注生物多樣性投資，並將「以自然為本的解方」納入談判議程中。

❚ 註1：透過自然生態系統的保育，達到氣候變遷調適、淨零碳排的目標。

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