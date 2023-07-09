快加油！明日起國內汽油漲0.3元、柴油漲0.2元

台灣中油自明（10）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.3元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.2元及0.8元。

台灣中油表示，本周受沙國延長7月額外減產計畫至8月、俄國擬於8月減產原油50萬桶/日等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.54美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.124元，國內油價依公式計算漲幅為1.97%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲0.5元及1.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.2元及0.8元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.3元及0.2元。

中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.2元及0.8元均由台灣中油吸收，累計112年至6月底止，台灣中油共吸收約41.81億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。