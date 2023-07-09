加油要快 中油：明起汽、柴油各漲0.3元、0.2元

台灣中油宣布，明（10）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.3元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.2元及0.8元。

台灣中油表示，本週受沙國延長7月額外減產計畫至8月、俄國擬於8月減產原油50萬桶/日等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.54美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.124元，國內油價依公式計算漲幅為1.97%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲0.5元及1.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.2元及0.8元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.3元及0.2元。