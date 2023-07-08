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10月漲電價？藍促經長說清楚

聯合報／ 記者程遠述屈彥辰周佑政趙容萱／連線報導

台電遭曝在電力尖峰或機組跳脫時，有十八個月調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組，卻未列入年報，引發爭議。儘管經濟部長王美花表示，非十八個月都在發電，且台電對外都有清楚揭露資訊，並非發黑電，不過國民黨立委洪孟楷批評，聽說十月有可能再漲電價，呼籲王美花說清楚。

國民黨立法委員吳怡玎昨揭露，該機組雖不是用核能，但是是用比燃煤氣汙染更多、成本貴的柴油發電，且他監測台電網站，發現該核二的機組前日都還在運轉發電，這些都不會列入電業年報，用電根本是「又黑又髒」。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄指示，台電有完整說明，這不是核電，也不是黑電，希望國民黨團不要在電力上做不實指控。

王美花表示，台電按規定發電，一年最高發七二○小時，「絕對不是核電，是輕柴油發電」。至於國內綠電是否不足？王美花說，太陽光電為國內主力綠電，近三天都有超過六七○萬千瓦的發電量，約占台灣總體發電量二成，用電不是問題。

台電 王美花 國民黨

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