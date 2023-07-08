連十黑…6月出口年減幅23.4% 創14年最深

出口外銷低迷的局勢，比想像中更嚴峻。財政部昨公布，受國際通膨壓力尚未緩解等四大因素所致，六月出口三二三點二億美元，較上月減百分之十點六、較去年減少百分之二十三點四，創下「連十黑」。財政部統計處長蔡美娜坦言，六月出口比原本預期來得更低，因此當初設想的「最快九月轉正」機率大幅下降。

財政部統計顯示，六月進出口紛紛下滑，除出口跌幅超過兩成以外，六月進口二六三點六億美元，年減百分之二十九點九，雙創十四年以來最深跌幅紀錄。

對比亞洲四小龍的上半年進出口狀況，官員指出，香港減百分之十二點七、韓國減百分之十二點三、新加坡是減少了百分之八點九，我國則是減百分之十八，由此看來，是在經濟體裡面表現相對較弱，跌幅最重，落在後段班。

蔡美娜分析指出，六月整體而言偏弱，尤其出口原本是呈跌勢收斂，六月反而又明顯轉弱，遠低於原先預期，預估七月出口年減約百分之十六至百分之十九點五，出口規模在三百四十八億美元至三百六十三億美元之間，轉正恐怕會比原先預期更晚，最快要等到十一月。

對此情形，蔡美娜歸納四個主要原因，首先是整個國際間的通膨壓力尚未完全冷卻下來，再加上此段期間，各國大幅升息所累積效應，都相當程度壓抑終端需求，全球經濟復甦之路並不是那麼平順；其次，原本預估中國大陸在疫後經濟復甦能帶起我國出口，但目前看來中國大陸復甦有點後繼無力。

第三，整體產業的庫存調整還在持續進行，對國內廠商而言，客戶端的下單多為短單或急單，造成訂單能見度並沒有明顯改善；第四，外銷產品價格再下跌，再加上去年基期偏高產生牽制作用。

財政部指出，六月出口主要貨品中，電子零組件因積體電路需求疲軟、半導體產業消化庫存，年減百分之二十一點三；傳產貨品出口跌幅擴大，其中礦產品因市場需求低迷及油價維持盤整，年減百分之五十五點三，塑化產品買氣依然不振，加上海外同業競爭，各年減百分之三十二點一、百分之三十三點二。累計一至六月出口主要貨品多呈兩位數衰退。

展望未來，隨高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興應用與數位轉型商機持續發酵，終端產品晶片含量提高，加上新品備貨及外貿旺季效應，皆可望維繫我國下半年出口動能，惟全球通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等變數，依然牽制國際經貿情勢，恐為台灣出口帶來壓力。