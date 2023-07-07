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彰銀攜手台電共推ESG 首家數位供應鏈上線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

彰化銀行今日宣布，攜手台電合作推動供應鏈融資平台，此次合作可說是從供應商角度思考，發展創新之供應鏈金流，希望透過本次台電供應鏈融資平台協助台電供應商順利取得融資的成功案例，扶植更多有融資需求的中小企業。

對於供應鏈融資平台的運作，彰銀表示，台電供應商須先經通過評鑑，並於有效期滿前進行複評，方能維持資格，過往供應鏈交易資料多由供應商單方面提供，較難掌握實際交易情況，銀行承擔較高融資風險，現在透過與台電合作SCM供應商管理平台傳輸的交易資訊，使其供應鏈交易透明，降低核實交易成本及貸放後風險，銀行可即時掌握供應商過往交易資訊，並主動發掘客戶資金需求提供融資服務，快速評估供應商資歷核給融資額度及方案，使供應商更快速取得資金。

彰銀認為，此次與台電合作不僅能強化雙方夥伴關係，更能協助供應商解決產銷資金缺口，有效滿足中小型供應商融資需求，對台電而言亦可確保用料品質及供貨穩定、維護供電安全，提升採購效率，且透過台電SCM系統介接共享資訊，可減少書面資料往返，降低人力以及作業成本，創造彰銀、台電及供應商三贏模式，有效推動ESG永續授信。

台電 彰銀 彰化銀行

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