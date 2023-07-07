影／夏日綠電不足？王美花：光電支撐用電沒問題 綠電供大於求

經濟部長王美花今天在台中受訪，被問及「夏日搶電，國內綠電是否不足？」時表示，太陽光電為國內主力綠電，近3天都有超過670萬千瓦的發電量，約占台灣總體發電量的20%，有這麼高的太陽光電在支撐，用電不是問題了，目前綠電供大於求，廠商也要面對國際壓力，政府持續加大綠電開發。

王美花今天中午受邀出席中華民國太陽光電發電系統商業同業公會在烏日臻愛花園飯店舉行的台中市會員代表大會。對於媒體詢問台灣綠電不足，今天座談有無相關推進規畫？王美花表示，太陽光電、離岸風電等在蔡英文總統上任後積極開發，速度比以前快非常多。

王美花說，昨天、前天甚至今天，太陽光電都有超過670萬千瓦的發電量，對整體白天的供電、電力的調度都有非好的幫助。

王美花說明，太陽光電為國內最主力的綠電、再生能源，約占台灣總體發電量的20%，就可以把水力發電等挪到傍晚，用電不是問題了，有這麼高的太陽光電在支撐，對台灣需要電力、需要綠電都非常重要，外國人對台灣光電成長都非常驚艷。