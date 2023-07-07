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監察院糾正台電用黑電 鄭文燦：核電廠不可能偷偷發電

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
核三廠。聯合報系資料照
核三廠。聯合報系資料照

有關監察院抓包台電用黑電，也遭到在野黨質疑台灣缺電，行政院副院長鄭文燦今（7）日回應，這報導沒有常識，核電廠不可能偷偷發電，核電廠目前進入除役狀態，必須保持維護。他也強調，目前台灣的確不會缺電，缺的是要把綠電極大化、多元化。

監察院日前針對2021年5月13日與2022年3月3日兩次全國大停電，對台電提出糾正案並彈劾共計8人，在調查報告中也揭露，台電為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠氣渦輪機機組及實施需量競價措施，在2020年至2022年10月間有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然將「例外變常態」，且其發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

另外，國民黨團七日召開記者會，進一步揭露台電不但缺電，還使用「黑電」，用的是最髒的輕柴油發電。

對此，鄭文燦表示，這個報導是沒有常識的報導，核電廠不可能偷偷發電，核電廠目前進入除役狀態，必須保持維護，才能夠進行除役，所以它是用柴油發電，讓整個園區可以保持電力，所以並沒有核電廠偷偷發電這件事情，這個事情真的是沒常識的說法，我想這報導應該是謠言止於智者。目前台灣的確不會缺電，我們缺的是要把綠電極大化、多元化，不管是風電或太陽能，現在高科技廠商需要購買綠電，所以我們未來幾年綠電的加速方案會繼續推動。

核電廠 綠電 缺電

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