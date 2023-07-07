基隆協和電廠環評案 開會1小時仍卡在「程序」

環評會今（7）日進行「協和電廠更新改建計畫」第五次初審會議延續會議，針對是否同協和電廠改建及第四天然氣接收站進行審查。然而會議經過1小時間，因國民黨、時代力量及民眾黨等立委持續提出程序發言，對於審查程序有意見，更嗆如果今天過關就是另一個「黑箱服貿」，因此尚未進入小組審查。

環評會5月25日進行協和電廠四接環評案，然而基隆護海公投領銜提案人王醒之及守護外木山行動小組成員闖入環委內部會議導致會議被迫中止，改至今日進行延續會議；環保署嚴正以待，在環保署前架起圍欄，確保不再發生上次衝突狀況。

而在會議中也爆聲隆隆，時代立委陳椒華發言要求環評會應該要求重新進行範疇界定，並尊重基隆市府廢止同意協和電廠在「外木山海域水產動植物保護區」進行開發行為應該要重新討論，今日會議不應該進入小組審查，否則環評委員會將過往累積名聲摧毀。

她更嗆，台電不甩地方政府，資料都不送，如果因為地方政府政黨輪替，就認為不用地方政府同意可以審查，那也就是另一種服貿黑箱。

然而業務單位回應，協和電廠涉及到陸域設施及海域設施的更新及興建，其範圍都在原本屬於的實質審查範圍，並沒有違反規定；至於基隆市府取消外木山海域水產動植物保護區開發權，與環評審查沒有直接關連，可以平行審查。

基隆市長謝國樑發言，基隆市府並不是反對協和電廠改建，但認為3.0坂東一版本已經改變開發位置，因此廢止開發權，要求台電重新送審方案，才能釐清。他也補充，既然台電已經針對此事提出訴願，那已經在本質上認為同意開發函遭廢止，但迄今沒有收到台電向基隆市府提出新案，認為應該要等到台電將新案送往基隆市府取得同意後再審查。