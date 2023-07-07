東研信超：台灣實驗室取得美國 NVLAP 實驗室認證資格

專業電子檢測廠商東研信超（6840）今（7）日宣布，台灣實驗室已正式取得美國測試與校正最具權威的認證機構：NVLAP實驗室認證資格。同時，NVLAP 預定近期前往東研信超旗下大陸各實驗室進行現場稽核，最快於今年第3季末大陸實驗室亦可取得認證，並重啟美國FCC案件檢測及出具報告業務，可望帶動東研信超下半年業績反彈。

東研信超說明，2022年10月因先前內部疏失違反規範，遭美國A2LA機構停止認證資格，造成旗下大陸實驗室無法執行美國FCC案件檢測及出具報告業務，為此疏失，公司全面清查相關疑慮並回溯修正，於去年第4季向門檻更高的美國實驗室認證組織NVLAP申請認證資格，美國實驗室認證組織NVLAP（National Voluntary Laboratory Accreditation Program）是由美國官方根據聯邦法典CFR，授權由聯邦商務部下轄之國家標準暨技術研究院NIST（National Institute of Standards and Technology）管理，負責測試與校準實驗室認可工作的國家實驗室認可機構，稽核評鑑標準以嚴格著稱，在國際認證認可領域享有高知名度，同時亦更具市場公信力。

東研信超今日宣布，旗下台灣實驗室已正式取得NVLAP實驗室認證資格，NVLAP亦已排定近期對旗下大陸實驗室進行現場稽核，預計可於第3季末取得認證；東研信超指出，A2LA事件確實對公司造成影響，事件發生前，相關業務在去年上半年佔營收比重約4％，然其引發之外溢效應廣泛，使公司今年上半年營收年減幅超過雙位數，且為此公司在必須委託外部其他合格實驗室提供協助下，也進而影響毛利率表現。

東研信超說明，若旗下大陸實驗室取得NVLAP實驗室認證資格並重啟美國FCC案件檢測及出具報告業務後，可望帶動公司下半年業績反彈；從市場需求面來看，2022年下半年起NB/PC等終端消費電子產業受到全球經濟不景氣影響銷量，然各大品牌廠對於今年新機種推出數量並未減少，而因終端高庫存使NB/PC品牌商延後新機發表情況，現已逐漸明朗，近期公司已陸續取得NB/PC品牌商年度新機種開案，可望對營收帶來挹注。

展望未來，東研信超表示，營運低谷已過去，A2LA事件造成之影響於下半年將陸續排除，旗下兩岸實驗室取得美國NVLAP實驗室檢測認證資格，可望在美國FCC案件檢測及出具報告業務上更具競爭力，加上投入特規測試領域的子公司電測認證，最遲明年第一季可加入營運行列，樂觀中長期營運表現將保持穩健成長。