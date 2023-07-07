餐飲業40K卻沒人應徵？網嘆：這類排班法讓人厭世

近日Dcard上有鄉民發文表示「餐飲業這樣的薪資，真的不夠吸引人嗎？」，並貼出該店的敘薪資訊，包括儲備幹部上看40K、正職員工37K、計時人員時薪175-200元，附註月休8-12天，另有績效獎金、三節獎金及生日禮。原PO好奇徵才至今已經超過兩個月，沒想到還是找不到人來工作，難道40K的薪資真的沒有什麼競爭力嗎？

網友指出關鍵「兩頭班很浪費時間，綁在那邊沒薪水」、「兩頭班跟上班12小時沒兩樣」、「兩頭班真的很不受歡迎」，紛紛建議原PO需再修改整體工作環境待遇，提升攬才競爭力，才可能在這缺工的時代找到理想的員工。

不少身處餐飲業的網友分享自身經驗，有網友表示自己在餐廳工作，但很討厭兩頭班，等於下午休息的時間哪都去不了，好像一整天的時間都綁在店裡，回到家沒多久又要去上班的感覺，而且假日節慶有活動都望塵莫及，失去了人生的樂趣和友誼。也有餐廳員工建議職缺要吸引人，主要是一頭班，並讓員工有多點自己的時間，薪水至少36K以上，而且每個月達標也會發獎金，加上月休8天以上、工作環境氛圍佳，才可能讓求職者想投身餐飲業。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，兩頭班或兩段班制度在餐飲業很常見。這種制度通常在用餐高峰時段非常繁忙時，例如中午和晚上，而在其他時間用餐人數就會大幅減少。為了應對這種情況，將員工的一天工作時間拆分為兩個時段，例如上午10點到下午2點和下午5點到晚上9點，而中間則有一段休息時間，通常是下午2點到5點。雖然這種排班方式在法律上並不違法，但卻讓員工感覺整天都被束縛在工作上，整天都待在公司，無法兼顧生活與工作平衡。

即將進入暑假消費大檔期，餐飲旅宿業無不摩拳擦掌補足人力備戰，根據1111資料庫顯示，目前有高達11萬筆相關工作機會，包括正職、兼職以及計時工讀，相較去年6月同期明顯成長13%。陳尹柔建議餐飲業的雇主面臨高人才流動率和長期缺人的難題，需要在管理思維下採取不同的策略來改善缺工情況，非必要不使用兩頭班的制度，而是通過早晚班調配人力，同時在獎金和獎勵制度上下功夫，讓員工能夠保有生活和空間，從而留住人才。