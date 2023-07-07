快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯準會升息循環再延長 二年期公債殖利率創2007年來新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

美國聯準會（Fed）升息循環再延長，不但使美股走低，亦使得公債殖利率再升，其中2年期的公債殖利率在7月6日更創下2007年以來新高紀錄，法人解讀，主要在於ADP非農新增就業及ISM服務業指數遠優於預期所致。

法人指出，這兩大指數的最新統計結果，導致投資人預期Fed不僅將持續升息且將維持高利率更久，因此使美國政府公債殖利率全面上揚，尤以二年期上漲力道最猛，7月6日2年期的公債殖利率已增至4.99%，目前最高的為半年期的5.54%，一年期為5.44%，整個美國長短率倒掛的現象仍非常嚴重，例如10年期、20年期、30年期的殖利率，僅分別為4.05%、4.23%、4.01%，差距有些甚至已超過1個百分點。

法人分析，儘管經濟數據中與通膨有關的數據全面降溫，包括ADP報告指出，6月工資上漲壓力逐漸緩解，留在原有工作者工資年增率從6.6%降溫至6.4%，創2021年12月以來最低，另外轉職者工資年增率從12.1%降溫至11.2%，創2021年9月以來最低、6月ISM服務業價格指數從56.2降溫至54.1，低於2000年來平均60.8，但另一方面，6月份ADP新增非農就業人數大增49.7萬人之上，創下了2022年3月份以來的單月新高水平，因而再度引發Fed持續升息擔憂。

6月份ISM服務業指數由50.3大幅回升至53.9，是3月以來的最高數值，在過去37個月中僅僅只有去年12月跌落緊縮區間，新訂單指數由52.9上升至55.5，生產需求加速增長，帶動商業熱度加溫，商業活動指數由51.5大幅飆升至59.2，是一月以來的新高水準，因此市場對於聯準會升息循環延長的預期愈來愈濃厚，導致各天期殖利率再度走揚，尤以短率飆升幅度掛帥。

殖利率 美國聯準會

延伸閱讀

美股收跌 台股早盤跌逾百點 台積電開平盤

7/7【早晨財經速解讀】台股道瓊大殺300點 喜or憂?小非農大好 債券牛破滅?

美企增聘人數 較預期倍增

期貨商論壇／半導體期 區間整理

相關新聞

上班族好慘 六成五外食開銷增加 六成租屋族過去一年被漲房租

處於通膨時代，物價上漲導致實質薪資負成長，特別是面對通勤、外食與房租這三大固定生活支出，是否讓上班族開銷增加？升息是否讓...

餐飲業40K卻沒人應徵？網嘆：這類排班法讓人厭世

近日Dcard上有鄉民發文表示「餐飲業這樣的薪資，真的不夠吸引人嗎？」，並貼出該店的敘薪資訊，包括儲備幹部上看40K、正...

iPhone 15相比上一代體積變小了？iPhone 15 全系列都換Type-C！

隨著九月戰場越來越近，iPhone 15系列模型機已經開始出現在市面上了，這些消息主要來源是以現在的模型機來做比較，為了提早讓周邊製造商提早生產，蘋果都會有模型機讓製造商提前準備，而根據過去的經驗，消息準確率大概都八九不離十。

吳怡玎：缺電缺到用「黑電」 不缺電誰相信？

國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎、洪孟楷上午在黨團舉行「缺電缺到用『黑電』？ 不缺電誰相信？」記者會。吳怡玎指台電在電力尖...

什麼都漲 51%上班族通勤費用增加，平均通勤費用3179元

yes123求職網「上班族通勤與外食房租開銷調查」發現，與去年同期相比，有五成一上班族每月上下班通勤費用增加，平均每月交...

聯準會升息循環再延長 二年期公債殖利率創2007年來新高

美國聯準會（Fed）升息循環再延長，不但使美股走低，亦使得公債殖利率再升，其中2年期的公債殖利率在7月6日更創下2007...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦