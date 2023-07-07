聯準會升息循環再延長 二年期公債殖利率創2007年來新高

美國聯準會（Fed）升息循環再延長，不但使美股走低，亦使得公債殖利率再升，其中2年期的公債殖利率在7月6日更創下2007年以來新高紀錄，法人解讀，主要在於ADP非農新增就業及ISM服務業指數遠優於預期所致。

法人指出，這兩大指數的最新統計結果，導致投資人預期Fed不僅將持續升息且將維持高利率更久，因此使美國政府公債殖利率全面上揚，尤以二年期上漲力道最猛，7月6日2年期的公債殖利率已增至4.99%，目前最高的為半年期的5.54%，一年期為5.44%，整個美國長短率倒掛的現象仍非常嚴重，例如10年期、20年期、30年期的殖利率，僅分別為4.05%、4.23%、4.01%，差距有些甚至已超過1個百分點。

法人分析，儘管經濟數據中與通膨有關的數據全面降溫，包括ADP報告指出，6月工資上漲壓力逐漸緩解，留在原有工作者工資年增率從6.6%降溫至6.4%，創2021年12月以來最低，另外轉職者工資年增率從12.1%降溫至11.2%，創2021年9月以來最低、6月ISM服務業價格指數從56.2降溫至54.1，低於2000年來平均60.8，但另一方面，6月份ADP新增非農就業人數大增49.7萬人之上，創下了2022年3月份以來的單月新高水平，因而再度引發Fed持續升息擔憂。

6月份ISM服務業指數由50.3大幅回升至53.9，是3月以來的最高數值，在過去37個月中僅僅只有去年12月跌落緊縮區間，新訂單指數由52.9上升至55.5，生產需求加速增長，帶動商業熱度加溫，商業活動指數由51.5大幅飆升至59.2，是一月以來的新高水準，因此市場對於聯準會升息循環延長的預期愈來愈濃厚，導致各天期殖利率再度走揚，尤以短率飆升幅度掛帥。