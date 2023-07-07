【撰文・Kevin_malamute】

隨著九月戰場越來越近，iPhone 15系列模型機已經開始出現在市面上了，這些消息主要來源是以現在的模型機來做比較，為了提早讓周邊製造商提早生產，蘋果都會有模型機讓製造商提前準備，而根據過去的經驗，消息準確率大概都八九不離十。

工廠場產能全開，iPhone 15第一批會缺貨？

根據目前的消息，所有的工廠都在趕工備貨中。蘋果大概抓準大家會為了 Type-C 而大量換機，目標銷量超過 iPhone14全系列，並且讓大量釘子戶 (iPhone 8 & iPhone XS 信仰者 )失守換機，因此這次 iPhone 15一開始缺貨的程度很大機率會比去年 iPhone 14更嚴重。

iPhone 15全系列，總共四隻

這一次 iPhone 15系列還是維持四個類型，分別為 iPhone 15、 iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及 iPhone 15 Pro Max，小的 6.1吋，大的 6.7吋。從這兩年蘋果的系列來看，根據過往的銷售數據， mini 系列大概是回不去了，雖然我私心認為 mini 系列是最適合放在褲子口袋的手機，單手持也是最順手的手機，iPhone 13 mini 真的是我目前私心偏愛的手機。

不只是Pro，全系列都換Type-C

目前來說尺寸跟預估的差不多，唯一大家還在觀察的就是蘋果會不會全部換成 Type-C，還是只有Pro 以上才會更換。但是根據模型機目前可以幾乎95% 以上確認的是，不論是15系列還是 Pro 以上全系列都改成了 Type-C 。不管是為了歐盟法規還是長期以來令人詬病的充電問題、傳輸速度龜速等問題，蘋果終究走上了 Type-C的道路，並且，是全系列都換成 Type-C。如此蘋果家族成員就都改成 Type-C了， 親愛的 Lightening，是時候說再見了。

iPhone 15 Pro變小了？前一代手機殼能不能共用？

如果拿 iPhone 15 Pro模型機跟 iPhone 14 Pro對比，iPhone 15 Pro 實實在在的就比 iPhone4 Pro 小這麼一點點，可是為什麼同樣螢幕 6.1吋，大小卻有差異呢，目前大家的推測就是，蘋果改用了更窄的邊框，讓手握的感覺更好，以至於手機硬生生小了這麼一點點，根據蘋果產業鍊的尿性，果然手機殼無法共用。不過根據其他創作者的開箱， iPhone 15的手機殼是有機會跟上一代共用的。

Pro 系列以上，靜音鍵消失了！

值得 Pro系列愛好者注意的是， Iphone 15 Pro系列以上的靜音鍵都改成了自定義按鈕，從可以撥動變成是一個按鍵，

全部主鏡頭都會升級

iPhone 15 跟 iPhone 15 Plus 的住鏡頭目前看起來都會升級成 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max 的主鏡頭，美其名升級，不如說是庫存管理大師的精打細算，其實從13使用 12Pro系列的鏡頭開始，就一直使用這個策略了，很明顯的，市場是買單的。這樣的做來還能讓那些想要趁 iPhone 14 Pro 降價購入的人，會因為鏡頭下放而直接購買 iPhone 15，增加他的銷售額，不得不說蘋果這兩年的策略，雖感無聊但是一個庫存降階價值觀正在一步步的被培養起來。

結語：

總而言之，iPhone 15系列的到來帶來了一系列變化，包括全面採用Type-C接口、機身尺寸微小縮小、相機升級等。這些變化將為用戶帶來更好的使用體驗和功能，不管是更優化的機身設計以及更出色的攝影功能。無論是對於期待新機的用戶還是對於蘋果公司來說，iPhone 15系列都將是備受關注和期待的產品。

作者：Kevin_malamute

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：iPhone 15相比上一代體積變小了？iPhone 15 全系列都換Type-C！