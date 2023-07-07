證交所創新板主題式業績發表會暨產業講座 7月11日陸續登場

臺灣證券交易所為協助投資人更瞭解創新板公司所屬產業基本面及營運狀況，將於2023年7月11日及7月18日於台北101大樓1樓資訊展示中心舉辦「創新板」主題式業績發表會，共邀請倚天酷碁-創（2432）、雲豹能源-創（6869）、錼創科技-KY創（6854）、走著瞧（6902）及泓德能源-創（6873）5家公司參與，7月11日首日並邀請財團法人資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）王琬昀資深產業分析師就新創生態發展趨勢進行專題演講。

有關「創新板」主題式業績發表會暨產業講座詳細資訊及最新訊息，請至證交所官網「公告／活動-活動訊息」點選活動頁面查詢，歡迎報名參與，另投資大眾亦可利用證交所WebPro影音傳播網（https：／／webpro.twse.com.tw）收看即時轉播。

倚天酷碁-創：主要業務為電腦周邊產品、衣著包袋產品及智慧移動產品之設計開發與銷售。以ESG、人工智慧大數據為發展策略，除了開發「動能轉電能」的產品實踐ESG願景外，更進而發展人工智慧賦能的微移動交通工具，透過機器學習，逐步實現更加個人化的騎行體驗，持續為滿足使用者需求提供更好的服務。2022年合併營收16.62億元，年增14.98%，每股盈餘3.04元；2023年第1季合併營收4.15億元，較同期成長21.72%，每股盈餘0.2元。

雲豹能源-創：提供再生能源案場開發、投資設置及維運管理等一站式服務，旗下事業囊括太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能六大業務，為全方位再生能源整合服務第一品牌。2022年合併營收63億元，年增192.39%，每股盈餘4.03元；2023年第1季合併營收9.39億元，較同期成長27.44%，每股盈餘0.72元。