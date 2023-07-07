黑電爭議／綠委：監委應具名 別偷偷放話

民進黨立法院黨團昨天表示，核二、核三「氣渦輪機」機組不是用核能原料發電，而是用輕柴油發電，沒有所謂的黑電，此次議題過度政治化，呼籲哪位監委應該具名，而不是偷偷放話。

對於監院調查報告，侯友宜競選辦公室昨天表示，這不但顯示缺電是不折不扣的事實，更代表民進黨所宣稱的非核家園一切「攏係假」。民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，「這件事有點過度政治化」，當時因為台電ＳＯＰ錯誤，監察委員有通過彈劾案，將四位台電人員移送懲戒法院表示認同尊重，但偷偷發核電不是事實，「請問是哪一位監委所提出的報告內容」，希望具體說明，而不是用不具名方式偷偷放話。

劉世芳說，台電公司官網都有清楚描述電力來源，核二跟核三氣渦輪機並不是用核能原料來發電，而是用輕柴油發電，黑電之說要弄清楚講明白，在核燃料沒發動情況下，是用輕柴油發電。

劉世芳進一步說明，要重啟核能發電，程序相當繁瑣複雜，牽涉到安全程序，並非像開關電燈，按一個按鈕就完成，需要一定的程序處理。

劉世芳說，尊重監委獨立行使職權，但可以透過調查跟請台電說明的方式，不要偷偷放話。