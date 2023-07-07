核二核三被揪出有「黑電」 侯競辦：非核家園攏係假

台電為緩解系統供電壓力，在卅四個月內有十八個月，在電力尖峰或機組跳脫時，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組。侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰昨天表示，這不但顯示缺電是不折不扣的事實，「更代表民進黨所宣稱的非核家園一切攏係假」。民進黨政府平時說要廢核，缺電危機時又偷用核電，顯然是「口嫌體正直」。

監察院前天針對前年五一三、五一七兩次停電與去年三○三全國大停電，對台電提出糾正案。在調查報告中也揭露，台電為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠氣渦輪機機組及實施需量競價措施，在二○二○年至二○二二年十月間，有十八個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，儼然將「例外變常態」，且其發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

陳柏翰表示，近兩年全台發生多起大停電事故，民進黨都聲稱是疏失，沒有缺電危機，但監察委員調查結果出爐，不但缺電，甚至為了掩飾長期以備用核電機組發電的事實，未將發電量納入電業年報。為了選舉掩蓋事實，讓本應以民生為重的公營企業台電公司變成選舉機器，配合藏「黑電」說謊，令人感到荒謬至極。

侯友宜競辦發言人李利貞說，民進黨就是「嘴巴反核、但身體很誠實」。賴清德發現「非核家園」的再生能源比例目標無法達成，就說核電可作為緊急使用，這是不切實際的選舉語言，國民黨總統參選人侯友宜的能源政策才是穩健務實。

李利貞表示，核電絕對是能源選項之一，包括核一核二經確認安全無虞以後再使用，依法延役廿年，核三機組明後年到期，當然準備延役，核四則是要由國際專家評估，通過國際標準程序檢驗，確保萬無一失後，就可以重啟。

國民黨發言人楊智伃昨天也說，台灣民眾感受到台灣陷入缺電危機，甚至連美國商會白皮書中都直指「台灣政府在決定淘汰核能發電後，雖把未來的能源安全寄託在再生能源的開發上，但進度卻嚴重落後，導致成本提高」。但行政院副院長鄭文燦前天還說台灣不缺電，為了政黨利益，不顧民眾生活，希望民進黨正視台灣需要核電作為基載電力的事實。