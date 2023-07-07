CPI增幅降 民生物資仍高檔

行政院主計總處昨天公布六月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點七五，較五月下降○點二七個百分點，漲幅是兩年多來新低，也是廿三個月以來首度跌破百分之二通膨警戒線。不過，今年一至六月平均ＣＰＩ年增率仍上漲百分之二點三二。主計總處官員指出，通膨壓力減輕，但民眾對物價上漲的感受依舊深刻。

另外，六月十七項重要民生物資ＣＰＩ年增率百分之四點四七，漲幅為十四個月新低，指數雖有回落但仍在高檔，其中雞蛋漲幅也縮小至百分之七點一七，為廿個月新低，終止連續十九個月雙位數成長。不過，六月核心ＣＰＩ年增率漲百分之二點六一，較五月百分之二點五七還高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，六月ＣＰＩ年增率回落至百分之二以內，主因是六月天候平穩，蔬菜及水果價格分別下跌百分之七點五一及百分之十七點八九，使得食物類漲幅縮小至百分之一點三八；此外，去年六月ＣＰＩ大漲百分之三點五九，正是這波物價上漲的高峰，高基期因素帶動上月漲幅得以收斂。

至於七月物價走勢，曹志弘預估，雖然適逢暑假，若在天候沒有特別情況下，預估ＣＰＩ年增率應會略高於六月，但不會高於百分之二。

曹志弘指出，雖然目前通膨壓力整體平均已趨緩，但由於外食類、房租類，以及娛樂服務費漲幅仍高，六月分別漲百分之四點五七、百分之一點九八、百分之七點五六，且整體來說，雖然商品類漲幅僅百分之○點五二，但服務類漲幅百分之二點九五，不僅為五個月來新高，加上服務類價格有其僵固性，因此民眾對物價壓力還是「滿有感覺」。

不過，曹志弘也說，近期國際農工原料價格走低，生者物價指數已連三個月下滑，以台幣計價的進口物價指數則連四個月走跌，輸入性通膨已經大幅減輕，使得國內物價上漲壓力趨緩。