保障居住權利 賴清德提出三大對策

賴清德副總統今（6）日視察「林口世大運選手村社會住宅」，他提出保障人民居住權利的三大對策，包含支持推動「全國歸戶」及「房屋稅差別稅率」政策、提高「青年安心成家」優惠貸款額度，與持續擴大社會住宅與租金補貼政策。並希望運用此三項對策，解決居住權益的問題，讓有住屋需求的民眾能買得到、或租得起好房屋。

賴清德表示，面對未來，他特別要提出三個對策來保障社會大眾的居住權利。第一，他支持行政院通過的政策，透過「全國歸戶」以及「房屋稅差別稅率」來打擊囤房，並活化空屋，同時，針對只有一戶自用住宅的住戶，降低其負擔。

第二，政府會擴大「青年安心成家」優惠貸款的額度，及針對利息加碼補貼。目前金額上限是800萬元，會有半碼的利息補貼，未來金額會擴大到1,000萬，同時再加碼1碼利息補貼，總共補貼利率達0.375%。

第三，政府將持續擴大社會住宅與租金補貼的政策。蔡總統任期結束前，完工或已動工的社會住宅將達到12萬戶，包租代管則約8萬戶；政府未來8年將持續推動，希望可以增加13萬戶社會住宅及17萬戶包租代管。讓新建社宅達到25萬戶，包租代管也會達到25萬戶。

賴清德表示，此外，目前租金補貼每年申請量約近28萬戶，未來希望擴大至每年50萬家戶的補貼量。亦即社會住宅、包租代管與租金補貼的戶數加起來，希望能達到協助百萬家戶的總目標。他說，依內政部統計，目前家戶的租屋需求約為80幾萬戶，若加上青年的租屋需求，共計約為100萬戶；所以為滿足民眾需求，政府將目標設定在100萬戶。

賴清德指出，社會住宅一開始是由中央協助地方，後來發現地方量能不足，所以政府成立國家住宅及都市更新中心，由中央站在第一線，以中央為主、地方為輔。未來興建社宅13萬戶的部分，除了六都，其他縣市也會來推廣。並且，未來總戶數的三分之二將由中央負責，三分之一由地方負責，中央也會做相關協助。

賴清德強調，希望運用這三項對策，解決居住權益的問題，讓有住屋需求的民眾可以買得到房屋，或租得起好房屋。