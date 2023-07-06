滙豐投信看好亞洲 下半年亮點中國大陸、印度

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐投信舉辦2023年中投資展望 (左) 滙豐投資管理亞洲投資專委主管Geoffrey Lunt、（中）滙豐投信總經理焦訢、（右）滙豐投信投資長韋音如。圖／滙豐投信提供
滙豐投信舉辦2023年中投資展望 (左) 滙豐投資管理亞洲投資專委主管Geoffrey Lunt、（中）滙豐投信總經理焦訢、（右）滙豐投信投資長韋音如。圖／滙豐投信提供

滙豐投信進行2023年下半年投資展望說明會，觀察逆全球化的環境，複雜而分化的經濟環境創造了不一致的市場步伐，這將為多元投資和追求績效者帶來新機會。展望未來，隨著房地產和勞動市場降溫，西方經濟體的通膨壓力將放緩。

同時，市場對於金融穩定性的擔憂，意味著全球央行進一步升息的空間有限。貨幣政策收緊、信貸供應緊縮以及疫情時期的大量儲蓄已消耗，將令美國經濟在年底前展望指向衰退風險，屆時這將消除剩餘的通膨壓力，並讓聯準會有空間開始降息。

滙豐投信表示，西方經濟體的衰退將有可能導致市場前景艱難；反觀亞洲，成長雖受到全球貿易放緩的打擊，但同時也受益於亞洲區域內強勁的經濟復甦。

在美元走弱、聯準會轉向的趨勢下，溫和的通膨令亞洲央行有空間放寬貨幣政策，具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持，可維持增長趨勢並提振信心。

滙豐投信投資長韋音如表示，與成熟市場股票相比，亞洲股票具相對價值優勢，因其獲利預期正在出現修正，且開始穩定下來。海外投資者對亞洲股票的持有仍然偏低，顯示外資仍有進一步的購買空間。

韋音如強調，今年下半年印度和中國大陸將是亞洲亮點。尤其印度是宏觀增長的主旋律，因為在消費者支出復甦和服務業強勁的支持下，印度經濟已從疫情中強勁復甦。

印度具有長期「3高優勢」，即高經濟規模、高公債殖利率及高GDP成長率；據統計，印度可望在2027年經濟體規模成為全球排名前三大；而印度10年期公債殖利率約7%，亦是固定收益投資人的關注焦點。

印度經濟成長率預計至2030年之前仍可維持GDP年增率6%至7%的成長動能，加上印度的人口紅利，有機會再次開展「黃金十年」的格局。

滙豐投信展望下半年，預計印度將維持強勁的成長趨勢，受惠於通縮壓力、政府投資增加以及不斷擴大的補貼計劃，都將是市場的利多訊息。

印度 通膨

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