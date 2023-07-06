我接軌永續標準 未來大企業要對外揭露

國際永續揭露標準將上路，金管會致力協助產業接軌！國際永續揭露標準日前公布，要求包括，企業應揭露溫體氣體排放量、氣候韌性等指標。金管會6日表示，會儘速協助企業接軌國際的永續接露準則，並就我國狀況擘畫藍圖，資本額達100億元以上的企業優先編制相關資訊，並要求於2027年揭露。

2027年將揭露資訊

國際永續準則理事會（ISSB）已於6月26日宣布，「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及「氣候相關揭露」，強調永續資訊與財務報表資訊的連結，充分揭露減碳的進度、永續資訊等，以利投資人理解整體企業的價值。

金管會為了進一步接軌國際準則，並提供投資人可信賴之永續資訊，將推動IFRS會計準則的經驗，成立相關工作小組，進行IFRS永續揭露準則翻譯、與現行永續報導的差異分析與最佳實務範例等，供外界企業參考。

金管會表示，企業採用IFRS永續揭露準會編製永續資訊，將採分階段推動，初步規劃由資本額達100億元以上之上市（櫃）公司於2026年編製永續資訊，2027年對外揭露。

會依我國情規劃

金管會主委黃天牧出席論壇時曾表示，金管會很快會跟國際同步，但會規畫更符合國內產業的接軌藍圖。為了接軌國際永續的標準，他表示，金管會已推動上市櫃公司永續發展路徑圖、綠色金融行動方案 3.0、上市櫃公司永續發展行動方案。

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