核二核三發黑電？ 台電：氣渦輪發電用輕柴油、非核電

513興達電廠機組跳機，台電遭監察院糾正、彈劾竟意外揪出「黑電」？台電澄清表示，外界所指的氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，並非核電，運轉資訊均公布於台電官方網站，絕非黑電。

有監委指出，此次跳機是「非常低級的錯誤」，而監察院糾正案文也提到，台電為緩解系統供電壓力，調度運轉核二、核三廠「氣渦輪機」機組及實施需量競價措施，但核二、核三廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急全黑起動供給廠內機組緊急電源，2020年至2022年10月間，34個月共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然例外變常態，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

對此，台電表示，核電廠內的氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，並非核電，且相關運轉資訊均公布於台電官方網站，可供外界檢視，無所謂使用「黑電」說法，也清楚標示為「輕油」。

台電更說，若氣渦輪發電機放在核電廠裡面就是核電，難道核電廠內光電板發的電也算核電？如果這叫用核電，那薪北市長侯友宜為什麼還要主張重啟核電？

台電強調，核電的基本定義是使用核燃料棒發電，侯友宜辦公室可以詢問日前新聞稿引用的葉宗洸教授、或是政策顧問杜紫軍，看看氣渦輪發電機是否等於核電，且台電公司在對外資訊揭露也都有將氣渦輪發電機組運轉資訊納入，民眾隨時都可以看到實際發電狀況，至於電業年報，依定義應排除核電廠內氣渦輪發電機等緊急機組，故無需填報，在電業年報中也有備註說明。

台電表示，氣渦輪發電機每部機組一年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，亦即平時即可作為供電時加入系統調度行列，亦未列入到核電廠供電時數內計算，並不影響核電廠營運安全。

台電表示，核電廠內的緊急氣渦輪發電機建置目的，是扮演廠內緊急電源，亦是廠內及區域內的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。

而對於國民黨記者會質疑大林五號機至今無法除役，台電則說，大林電廠五號燃氣機組已依環評承諾於去年12月除役，除役後轉為緊急備用機組，未來除必要之測試作業外，原則上「備而不用」，全廠排放量維持不變，相關資訊亦公開於台電官方網站，並沒有延役一事，盼參選人查證後再發言。