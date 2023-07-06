監院、藍營批藏「黑電」 台電：核電廠光電板算核電？

監察院調查513停電事故，指核二、三廠「氣渦輪機」持續有發電，屬於藏起來的「黑電」，嗆「要用核電就光明正大去用」，國民黨團、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室也公開斥責台電。

台電今（６）日下午發文打臉，核電廠內的氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，「若氣渦輪發電機放在核電廠裡面就是核電，難道核電廠內光電板發的電也算核電？」、「如果這叫用核電，那侯市長為什麼還要主張重啟核電？」

監察院調查513停電事故指出，核二、三廠「氣渦輪機」機組應作為基載備用電源，卻有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，將例外變常態，警告台電「要用核電就光明正大去用。」

侯友宜競選辦公室今日也發文，這不但顯示缺電是不折不扣的事實，更代表民進黨所宣稱的「非核家園」一切攏係假。民進黨政府平時說要廢核，缺電危機時又偷用核電，顯然是「口嫌體正直」，「如此荒謬的行徑，全國人民還敢相信民進黨的能源政策？請民進黨麥擱騙」，要求不要再汙名化核電。

對此，台電回應，核電廠內的氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，相關運轉資訊均公布於台電官方網站，可供外界檢視，無所謂使用「黑電」說法，也清楚標示為「輕油」。

台電反問，若氣渦輪發電機放在核電廠裡面就是核電，難道核電廠內光電板發的電也算核電？如果這叫用核電，那侯市長為什麼還要主張重啟核電？

台電補充，對外資訊揭露也都有將氣渦輪發電機組運轉資訊納入，民眾隨時都可以看到實際發電狀況。至於電業年報，依定義應排除核電廠內氣渦輪發電機等緊急機組，故無需填報，此亦有在電業年報中備註說明。

台電強調，核電的基本定義是使用核燃料棒發電，侯市長辦公室可以詢問日前新聞稿引用的葉宗洸教授、或是政策顧問杜紫軍前副院長，看看氣渦輪發電機是否等於核電？

台電指出，核電廠緊急氣渦輪發電機建置目的是扮演廠內緊急電源，亦是廠內及區域內的全黑起動電源，依程序書須定期執行相關測試。氣渦輪發電機每部機組1年受限於環保限制可發電720小時，用於核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，亦即平時即可作為供電時加入系統調度行列，亦未列入到核電廠供電時數內計算，並不影響核電廠營運安全。