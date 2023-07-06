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新青安房貸何時上路？行政院回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
房市示意圖。（本報資料照片）
房市示意圖。（本報資料照片）

對於首購族將再釋出大利多？對此，行政院發言人林子倫今（6）日指出，新青安房貸目前還在討論中，有定案會盡快跟社會大眾說明。

政府對首購房貸族釋出大利多，由八大行庫承做的青年安心成家購屋貸款方案出現大變革，貸款額度拉高、貸款期限與寬限期均延長、貸款利率由政府再補貼後，貸款息降到1.775%，政策利多從8月1日起上路，為期三年到2026年7月31日止。

據政府規劃的「新青年安心成家房貸」方案，貸款額度將從目前最高800萬元、拉高到1,000萬元、寬限期從三年再延長到五年、貸款期限也從30年再拉長到40年，最關鍵的是，貸款利率由政府再補貼1碼，一段式青安房貸利率將下殺到1.775%，成為市場最低價。

對此，林子倫今天在主持行政院會會後記者會時表示，健全房市是整體方案，針對各個面向的措施都在討論當中，至於新青安房貸目前還在討論中，有定案會盡快跟社會大眾說明。

房貸 房市

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