囤房稅擬調高至4.8% 業者：效果有限

行政院會今天討論財政部提出的「房屋稅差別稅率二點○方案」，預計將從兩方向祭出囤房稅修法，首先是從現行縣市歸戶改為全國歸戶，其次是調高非自住房屋稅率（囤房稅率），最高將從現行的百分之三點六調升至百分之四點八。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢以「司法及居住正義」為訴求，將於十六日舉辦「公平正義救台灣」活動，侯友宜、柯文哲兩位總統參選人都允諾參與，陳之漢表示鴻海創辦人郭台銘也會出席。

行政院會今天議程安排報告健全房市措施，由國發會報告「健全房地產市場方案成果」，財政部報告「房屋稅差別稅率二點○方案」；此外，青年安心成家購屋貸款方案，擬拉高貸款額度、貸款期限與延長寬限期、貸款利率由政府再補貼一碼等政策利多，可望在今天院會拍板。

囤房稅修法前後比較 圖／聯合報提供

為回應居住正義聲浪，除今年七月一日上路的「平均地權條例」打炒房新制，中央銀行日前也宣布第五波選擇性信用管制措施，而針對外界關注的房屋稅條例，財政部將修法加重囤房稅。

現行房屋稅條例規定，自住住家用房屋稅率百分之一點二，非自住住家用房屋稅率為百分之一點五至三點六，地方政府可視持有房屋戶數訂定差別稅率，也就是「囤房稅」，目前已有台北與桃園等十縣市實施。

縣市歸戶改全國歸戶

財政部此次修法加重囤房稅分為兩面向，首先是從縣市歸戶改採全國歸戶。

依現行規定，囤房大戶在不同縣市持有房屋，例如在台北持有三戶、高雄持有三戶，皆可適用較低的自住稅率；改採全國歸戶後，六戶房屋只能有三戶自住，剩餘三戶為非自住會被課囤房稅。至於房屋跨縣市者，民眾未來可自行選擇申報縣市。

在課徵稅率方面，據了解，為強化差別稅率效果，將從非自住住家用稅率百分之一點五至百分之三點六之間，調升至百分之二至百分之四點八之間，稅率「地板和天花板」一併調升。

由於房屋稅屬地方稅，未來差別稅率級距仍由各縣市政府自行訂定。針對自住房屋方面，外界曾建議應朝「自住輕稅」方向改革，不過此次修法仍維持現行規定，自住房屋仍限三戶、稅率維持百分之一點二。

不動產業憂租金轉嫁

房仲業者說，此舉雖符合量能課稅原則，但抑制房價效果有限，也可能產生租金轉嫁效應。中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全則認為一定會傷及無辜，他說，為了選舉，政策已經走火入魔。

此外，若按照目前政策方向，不少地方政府的房屋稅自治條例都需要再配合修正，加上稽徵系統、稽徵人員教育、納稅人宣導等，若要順利在明年七月上路、後年五月課稅，仍有諸多行政作業待克服。