專家：囤房稅2.0 恐生租金轉嫁效應

行政院會今天推出「房屋稅差別稅率二點○方案」，將改採「全國歸戶」，並調高非自住稅率（囤房稅率）。專家對此表示，此舉雖符合量能課稅原則，但抑制房價效果有限，也可能產生租金轉嫁效應。此外，手上長期有餘屋的建商，持有成本面臨升高，但房價是否向下還是要看大環境的影響。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全則說，囤房稅用全國歸戶的「戶數」下重手，對不是出於購買、沒有囤房動機者，一定會傷及無辜。「為了選舉，政策已走火入魔」。

他表示，政府如以囤房為由，全國一致逕為調漲房屋稅率，對於稅基高的縣市，將造成嚴重的稅災，城市建設也會在重稅之下難以進行，重稅也變成民生沉重負擔，全民集體受害。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次囤房稅改革，等於幫過去的紙老虎裝上爪子，二○一五年囤房稅上路後，地方政府怠於調高非自用住宅的差別稅率，又或對於房屋標準單價的調整一國多制，加上所有權、稅籍未進行全國總歸戶，多重阻力下，效果不彰。

黃舒衛說，政府才規畫新版青安房貸方案，又推出囤房稅改革，顯然是呼應民間居住正義的要求。然而不可避免的是，地方政府反彈會很大，但台灣會逐漸擺脫超低持有稅的房產投資環境，投資客也會轉變投資策略與產品。

住商不動產執行總監徐佳馨指出，改革方案除了影響多戶持有者，也包括手上有長期庫存的建商，且新屋影響比舊屋明顯；但是否會影響房價，除端看購屋人財力外，也要看大環境狀況，如果房市沒有大幅修正，不大容易發生屋主拋售的狀況。

信義房屋專案經理曾敬德表示，全國歸戶可能有盲點，有些繼承來的持分建物，若是自己與配偶名下有房子，就可能會遇到問題，要多思考這些非投資性的問題。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則說，課徵囤房稅符合量能課稅原則，但外界對於囤房稅恐有錯誤期待，誤以為加重稅負會讓囤房族出脫手上房屋，但實際上沒有任何國家驗證囤房稅足以抑制囤房及房價，囤房族反而會將稅負成本轉嫁至租金而推升房租，進而導致租金走高，因此實施的國家極為少數。